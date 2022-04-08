Встаешь с места и темнеешь в глазах? Рассказываем о самых распространенных причинах головокружения

Часто бывает так, что когда резко встаешь с места, начинает кружиться голова и темнеть в глазах. Причины тому могут быть разными, в основном “скачок” давления.

Поэтому сегодня мы расскажем о четырёх самых распространенных причинах, почему темнеет в глазах.

Проблемы с давлением (гипотония)

Потемнение в глазах — признак предобморочного состоянии. Чаще оно возникает при резком понижении давления крови в мозге. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Когда наш мозг получает мало питательных веществ и кислорода, может не корректно обработать информацию, поступившую от органов зрения.

Когда человек болеет гипотонией, то у него постоянно пониженное давление. Именно поэтому могут возникать частые головокружения и головные боли.

Ортостатическая гипотония

Это происходит, потому что артериальное давление в мозге падает, когда человек резко встает из положения сидя или лежа.

Кровь под действием силы тяжести устремляется вниз, к животу и ногам, и, соответственно, отливает от мозга.

Организм быстро реагирует — сердце начинает биться быстрее, кровообращение усиливается, одновременно сужаются сосуды.

Поэтому может возникать легкое головокружение и потемнение в глазах.

Вазомоторное обморок

Здесь речь идет об обморочном состоянии и обмороке. Он возникает, когда нервная система реагирует на раздражители.

Столкнувшись с раздражителем, организм реагирует — резко снижает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, так что мы можем наблюдать темные круги в глазах.

Существующие раздражители:

сильное эмоциональное напряжение;

затянувшийся стресс;

страх;

сильное физическое напряжение;

проблемы с сердцем.

Усталость и истощение

Если организм находится в постоянном стрессе и нервном напряжении, то в глазах тоже может темнеть. Следует следить за своим здоровьем внимательно.

Ведь обморок и потемнение в глазах может быть признаком болезни — как легкой простуды, так и чего-нибудь более серьезного.

Поэтому, если ты часто страдаешь головокружением или потемнением в глазах, стоит обратиться к врачу.

Иногда причиной головокружения могут быть проблемы с сердцем. Раньше мы рассказывали, что такое аритмия и как быстро остановить приступ.