Голова розривається: що робити та як позбутися болю без пігулок

Головний біль завдає незручностей. Ми не можемо повноцінно зануритися в роботу, адже дискомфорт постійно відволікає.

Нині ж в українців загострилися мігрені та головний біль, адже через стрес, хвилювання та втому організм страждає.

Голова також може боліти через виснаження, недосип, недоїдання й страшні звуки вибухів.

Ми розкажемо, як можна позбутися головного болю без ліків, адже не завжди є можливість їх придбати.

Контрастний душ

Якщо маєш можливість, спробуй прийняти контрастний душ упродовж декількох хвилин.

Кожні 15-30 секунд змінюй воду з теплої на прохолодну.

Після цього не варто відпочити та не перевантажувати себе зайвими справами.

Точковий масаж

Коли болить голова, треба знайти місце болю та помасажувати його. Інколи це дуже добре допомагає та біль минає.

Робити масаж варто круговими рухами протягом хвилини.

Якщо причиною головного болю є робота за комп’ютером, то варто відволіктися, знайти точку між бровами, яка розміщена в центрі голови, і масажувати її.

Випити чаю

Усі ми знаємо, що м’ятний чай заспокоює. Він знімає напругу, допомагає розслабитися і при цьому покращує мозкову діяльність.

А ще варто знати, що липовий чай працює як антистресовий препарат.

Ромашковий чай зменшує біль, його краще пити в другій половині дня. А зелений чай допомагає вивести токсини з організму і нормалізує тиск.

Поїсти

Причиною головного болю може бути недоїдання. Люди нехтують прийомами їжі та кажуть, що їм навіть крихта до рота не лізе. Проте це виснажує наш організм, і ми втрачаємо сили.

Якщо ти не будеш їсти, то можеш спровокувати хвороби підшлункової залози чи самого шлунку. Раніше ми розповідали про причини болю в животі.