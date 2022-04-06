Голова раскалывается: что делать и как избавиться от боли без таблеток

Головная боль доставляет неудобства. Мы не можем полноценно погрузиться в какую-либо работу, ведь постоянно отвлекаемся на дискомфорт.

Сейчас у украинцев обострились мигрени и головные боли, потому что из-за стресса, волнения и усталости организм страдает.

Голова также может болеть из-за истощения, недосыпа, недоедания и страшных звуков взрывов.

Мы расскажем, как можно избавиться от головных болей без лекарств, ведь не всегда есть возможность их приобрести.

Контрастный душ

Если у тебя есть возможность, попробуй принять контрастный душ в течение нескольких минут.

Каждые 15-30 секунд меняй воду с теплой на прохладную.

После этого следует отдохнуть и не перегружать себя лишними делами.

Точечный массаж

Когда голова болит, нужно найти место боли и помассировать его. Иногда это очень хорошо помогает и боль проходит.

Делать массаж следует круговыми движениями в течение минуты.

Если причиной головной боли является работа за компьютером, стоит отвлечься, найти точку между бровями, которая находится в центре головы, и массировать ее.

Выпить чай

Все мы знаем, что мятный чай успокаивает. Он снимает напряжение, помогает расслабиться и улучшает мозговую деятельность.

А еще следует знать, что липовый работает как антистрессовый препарат.

Ромашковый чай уменьшает боль и лучше его пить во второй половине дня. А зелёный чай помогает вывести токсины из организма и нормализует давление.

Покушать

Причиной головных болей может быть недоедание. Люди пренебрегают приемами пищи и говорят, что им даже крошка в рот не лезет. Однако это истощает наш организм, и мы теряем силы.

Если ты не ешь, то можешь спровоцировать болезни поджелудочной железы или самого желудка. Ранее мы рассказывали о причинах боли в животе.