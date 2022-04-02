Боль в животе — не просто так! Все о болезнях поджелудочной железы, их симптомах и лечении

Болезни дают о себе знать всегда не вовремя. А постоянный стресс во время войны может стать катализатором их развития или усугубить уже существующую проблему.
Далее читай о болезнях поджелудочной железы, их причинах, симптомах, лечении и профилактике.
Основной функцией поджелудочной железы является выработка ферментов, расщепляющих жиры, белки и углеводы. Это способствует лучшему усвоению пищи в нашем организме.
Кроме этого, только поджелудочная железа способна вырабатывать инсулин – гормон, снижающий количество глюкозы в крови человека.
Этот орган расположен в левом верхнем подреберье брюшной полости. Из-за того, что головка поджелудочной железы находится возле желудка, часто боль в ней путают с воспалением желудка.
Если у вас есть признаки проблем с поджелудочной железой, необходимо обратиться к гастроэнтерологу для консультации и выбора метода лечения.
Кстати, в Украине сейчас проводят бесплатно онлайн-консультации врачей.
Наиболее распространенными заболеваниями поджелудочной железы являются сахарный диабет, панкреатит и рак.
Несколько месяцев после выявления и лечения болезни пациентам нужно отказаться от жареного, соленого, сладкого, кислого, острого, жирного, копченого, а также тяжелых продуктов:
Лучше воздержаться от кофе и какао, а вместо газированных напитков употреблять очищенную негазированную минеральную воду.
Министерство здравоохранения Украины рекомендует людям для профилактики болезней поджелудочной железы:
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