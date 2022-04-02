Боль в животе — не просто так! Все о болезнях поджелудочной железы, их симптомах и лечении

Болезни дают о себе знать всегда не вовремя. А постоянный стресс во время войны может стать катализатором их развития или усугубить уже существующую проблему.

Далее читай о болезнях поджелудочной железы, их причинах, симптомах, лечении и профилактике.

Где находится поджелудочная железа

Основной функцией поджелудочной железы является выработка ферментов, расщепляющих жиры, белки и углеводы. Это способствует лучшему усвоению пищи в нашем организме.

Кроме этого, только поджелудочная железа способна вырабатывать инсулин – гормон, снижающий количество глюкозы в крови человека.

Этот орган расположен в левом верхнем подреберье брюшной полости. Из-за того, что головка поджелудочной железы находится возле желудка, часто боль в ней путают с воспалением желудка.

Симптомы проблем с поджелудочной железой

Опоясывающая боль после употребления жирной, тяжелой пищи, алкоголя и переедания.

Боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой.

Дискомфорт в области пупка при надавливании на живот.

Резкое повышение температуры.

Частая диарея.

Облегчение боли при наклоне вперед.

Если у вас есть признаки проблем с поджелудочной железой, необходимо обратиться к гастроэнтерологу для консультации и выбора метода лечения.

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Самые распространенные заболевания поджелудочной железы

Наиболее распространенными заболеваниями поджелудочной железы являются сахарный диабет, панкреатит и рак.

Причины болезней поджелудочной железы

злоупотребление алкоголем и табачная зависимость;

травмы живота;

переедание и предпочтение жирной, жареной и острой пищи в рационе;

системные аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка);

заболевания желчных путей (желчнокаменная болезнь и другие);

сужение или закупоривание протоков поджелудочной железы;

хронические воспалительные процессы в других органах (желудке, двенадцатиперстной кишке, желчных протоках и желчном пузыре);

наследственность и аномалии развития поджелудочной железы и т.д.

Что нельзя есть при болезнях поджелудочной железы

Несколько месяцев после выявления и лечения болезни пациентам нужно отказаться от жареного, соленого, сладкого, кислого, острого, жирного, копченого, а также тяжелых продуктов:

мучных: ржаного хлеба, сдобных булочек и пирогов;

консерв;

слишком холодных и горячих блюд;

наваристых супов;

фаст-фуда;

жирных сортов рыбы, мяса и птицы;

яиц;

кислых ягод и фруктов и т.д.

Лучше воздержаться от кофе и какао, а вместо газированных напитков употреблять очищенную негазированную минеральную воду.

Профилактика заболеваний поджелудочной железы

Министерство здравоохранения Украины рекомендует людям для профилактики болезней поджелудочной железы:

не употреблять “быстрых” углеводов;

ограничить сложные углеводы;

регулярно выполнять аэробные физические упражнения;

контролировать уровень глюкозы в крови;

держать вес в пределах физиологической нормы;

наладить режим сбалансированного питания;

не злоупотреблять алкоголем и бросить курить;

употреблять медикаменты только по назначению врача.

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