Біль у животі — не просто так! Усе про хвороби підшлункової залози, їхні симптоми та лікування

Хвороби дають про себе знати завжди невчасно. А постійний стрес під час війни може стати каталізатором їх розвитку чи погіршити протікання вже наявної проблеми.

Далі читай про хвороби підшлункової залози, їхні причини, симптоми, лікування та профілактику.

Де знаходиться підшлункова залоза

Основною функцією підшлункової залози є вироблення ферментів, які розщеплюють жири, білки та вуглеводи. Це сприяє кращому засвоєнню їжі в нашому організмі.

Крім цього, лише підшлункова залоза здатна виробляти інсулін – гормон, який знижує кількість глюкози в крові людини.

Цей орган розташований у лівому верхньому підребер’ї черевної порожнини. Через те, що головка підшлункової залози знаходиться біля шлунка, часто біль у ній плутають з запаленням шлунка.

Симптоми проблем з підшлунковою залозою

Оперізувальний біль після вживання жирної, важкої їжі, алкоголю та переїдання.

Біль, який супроводжується нудотою і блювотою.

Дискомфорт в області пупка при натисненні на живіт.

Різке підвищення температури.

Часта діарея.

Полегшення болю при нахилі вперед.

Якщо у вас є ознаки проблем з підшлунковою залозою, необхідно звернутися до гастроентеролога для консультації та обрання методу лікування.

Нагадаємо, наразі в Україні безкоштовно проводять онлайн-консультанції лікарів.

Найпоширеніші хвороби підшлункової залози

Найпоширенішими хворобами підшлункової залози є цукровий діабет, панкреатит та рак.

Причини хвороб підшлункової залози

зловживання алкоголем і тютюнова залежність;

травми живота;

переїдання та перевага жирної, смаженої та гострої їжі в раціоні;

системні аутоімунні захворювання (наприклад, системний червоний вовчак);

захворювання жовчних шляхів (жовчнокам’яна хвороба та інші);

звуження або закорковування проток підшлункової залози;

хронічні запальні процеси в інших органах (шлунку, дванадцятипалій кишці, жовчних протоках і жовчному міхурі);

спадковість та аномалії розвитку підшлункової залози тощо.

Що не можна їсти при хворобах підшлункової залози

Кілька місяців після виявлення та лікування хвороби пацієнтам потрібно відмовитися від смаженого, солоного, солодкого, кислого, гострого, жирного, копченого, а також важких продуктів:

борошняних: житнього хліба, здобних булочок та пирогів;

консерв;

занадто холодних та гарячих страв;

наваристих супів;

фаст-фуду;

жирних сортів риби, м’яса і птиці;

яєць;

кислих ягід і фруктів тощо.

Краще утриматися від кави та какао, а замість газованих напоїв вживати очищену негазовану мінеральну воду.

Профілактика хвороб підшлункової залози

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує людям для профілактики хвороб підшлункової залози:

не вживати “швидких” вуглеводів;

обмежити складні вуглеводи;

регулярно виконувати аеробні фізичні вправи;

контролювати рівень глюкози в крові;

тримати вагу в межах фізіологічної норми;

налагодити режим збалансованого харчування;

не зловживати алкоголем та кинути курити;

вживати медикаменти лише за призначенням лікаря.

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