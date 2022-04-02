Біль у животі — не просто так! Усе про хвороби підшлункової залози, їхні симптоми та лікування

Хвороби дають про себе знати завжди невчасно. А постійний стрес під час війни може стати каталізатором їх розвитку чи погіршити протікання вже наявної проблеми.
Далі читай про хвороби підшлункової залози, їхні причини, симптоми, лікування та профілактику.
Основною функцією підшлункової залози є вироблення ферментів, які розщеплюють жири, білки та вуглеводи. Це сприяє кращому засвоєнню їжі в нашому організмі.
Крім цього, лише підшлункова залоза здатна виробляти інсулін – гормон, який знижує кількість глюкози в крові людини.
Цей орган розташований у лівому верхньому підребер’ї черевної порожнини. Через те, що головка підшлункової залози знаходиться біля шлунка, часто біль у ній плутають з запаленням шлунка.
Якщо у вас є ознаки проблем з підшлунковою залозою, необхідно звернутися до гастроентеролога для консультації та обрання методу лікування.
Нагадаємо, наразі в Україні безкоштовно проводять онлайн-консультанції лікарів.
Найпоширенішими хворобами підшлункової залози є цукровий діабет, панкреатит та рак.
Кілька місяців після виявлення та лікування хвороби пацієнтам потрібно відмовитися від смаженого, солоного, солодкого, кислого, гострого, жирного, копченого, а також важких продуктів:
Краще утриматися від кави та какао, а замість газованих напоїв вживати очищену негазовану мінеральну воду.
Міністерство охорони здоров’я України рекомендує людям для профілактики хвороб підшлункової залози:
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