“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах

Ні для кого не секрет, що основна причина збоїв у роботі шлунку – це погане харчування. На діяльність травної системи впливає якість та кількість їжі.
Однією з багатьох проблем, що можуть з’явитися при порушенні роботи шлунку є атонія, або народне “став шлунок”.
До речі, якщо ти не любиш пити звичайну воду, додавай мед, корицю чи куркуму. Буде корисно і смачно.
Проте саме наш емоційний стан може спровокувати розвиток хронічних захворювань чи появу нових проблем на тлі стресу.
Фото: Unsplash
Різкі зміни зовнішніх факторів впливу можуть стати для організму стресовими або ж просто складними для нормального функціонування.
Сьогодні не кожна людина може звернутися до лікаря по допомогу. Тож якщо ти зіткнувся з важкістю у шлунку, проблемами з травленням та атонією — ми підібрали декілька простих порад для полегшення стану.
Не обов’язково бігти до аптечки та шукати перші-ліпші ферментні ліки чи анальгетики. Можна скористатися звичайними домашніми рецептами і приготувати настої, які допоможуть при атонії.
Однією із причин атонії шлунку може бути переїдання. Під час війни багато хто стикається із проблемою емоційного переїдання — що це таке та як з ним боротись читай у матеріалі.