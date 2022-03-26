“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах

Ні для кого не секрет, що основна причина збоїв у роботі шлунку – це погане харчування. На діяльність травної системи впливає якість та кількість їжі.

Однією з багатьох проблем, що можуть з’явитися при порушенні роботи шлунку є атонія, або народне “став шлунок”.

Що може спричинити цей стан?

Неправильне харчування. І мова йде не лише про шкідливі та важкі для травлення продукти. Варто слідкувати за часом прийомів їжі: наприклад, не їсти за три години до сну, а за 30 хвилин до сніданку варто випити склянку води.

До речі, якщо ти не любиш пити звичайну воду, додавай мед, корицю чи куркуму. Буде корисно і смачно.

Шкідливі звички . Як би ти не слідкував за своїм харчуванням, алкоголь та нікотин руйнують наш організм, впливаючи на всі органи.

. Як би ти не слідкував за своїм харчуванням, алкоголь та нікотин руйнують наш організм, впливаючи на всі органи. Проблеми із нервовою системою, стреси. Це найменш досліджена тема — про взаємозв’язок НС із діяльністю організму у фізичному значенні.

Проте саме наш емоційний стан може спровокувати розвиток хронічних захворювань чи появу нових проблем на тлі стресу.

Жорсткі дієти. Медики наголошують, що жодна дієта не може впроваджуватися у життя без погодження із лікарем. Самостійно, без консультації із фахівцем, важко побачити реальну картину стану свого організму.

Різкі зміни зовнішніх факторів впливу можуть стати для організму стресовими або ж просто складними для нормального функціонування.

Недостатня кількість води. Додаткові слова тут зайві, але варто правильно розрахувати кількість води для свого організму.

Сьогодні не кожна людина може звернутися до лікаря по допомогу. Тож якщо ти зіткнувся з важкістю у шлунку, проблемами з травленням та атонією — ми підібрали декілька простих порад для полегшення стану.

Що варто робити, якщо став шлунок?

Спершу, потрібно переглянути свій раціон. Відмовся від газованих напоїв (але можна вживати газовані мінеральні води із солями типу Поляна Квасова), кофеїну (міцний чай теж містить кофеїн), копченої, маринованої, печеної їжі. Також лікарі радять звести до мінімуму вживання вершкового масла. Нормалізують роботу шлунка продукти, багаті клітковиною. Це свіжі фрукти, тушковані та сирі овочі, крупи. Якщо у тебе нормальна переносимість лактози, регулярно вживай кисломолочні продукти. На роботу травної системи добре впливає ранкова гімнастика чи легка пробіжка. Якомога більше споживайте води. Пити воду потрібно за 30 хвилин до прийому їжі.

А які є народні методи?

Не обов’язково бігти до аптечки та шукати перші-ліпші ферментні ліки чи анальгетики. Можна скористатися звичайними домашніми рецептами і приготувати настої, які допоможуть при атонії.

Чай з м’яти, ромашки та звіробою варто вживати маленькими порціями у теплому вигляді; Чорна бузина допоможе усунути атонію: залити склянкою окропу 1 столову ложку листя рослини, після двох годин настоювання варто процідити. Пити по 4 столових ложки за 20 хвилин до їжі; Також спробуй настій із сухофруктів: інжиру, чорносливу, родзинок, кураги, фініків; Трав’яні настої із ромашки та календули допоможуть налаштувати роботу шлунку.

Однією із причин атонії шлунку може бути переїдання. Під час війни багато хто стикається із проблемою емоційного переїдання — що це таке та як з ним боротись читай у матеріалі.