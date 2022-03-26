“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях

Ни для кого не секрет, что основная причина сбоев в работе желудка – плохое питание. На деятельность пищеварительной системы оказывает влияние качество и количество пищи, которую мы потребляем.

Одна из многих проблем, которые могут появиться при нарушении работы желудка, атония, или по-народному, “стал желудок”.

Что может вызвать это состояние?

Неправильное питание. И речь идет не только о вредных и тяжелых для пищеварения продуктах. Нужно следить за временем приемов пищи: например, не есть за три часа до сна, а за 30 минут до завтрака следует выпить стакан воды.

Кстати, если ты не любишь пить обычную воду, добавляй мед, корицу или куркуму. Будет полезно и вкусно.

Вредные привычки . Как бы ты ни следил за своим питанием, алкоголь и никотин разрушают наш организм, воздействуя на все органы.

Проблемы с нервной системой, стрессы. Это менее исследованная тема — о взаимосвязи НС с деятельностью организма в физиологическом смысле.

Однако именно наше эмоциональное состояние может спровоцировать развитие хронических заболеваний или возникновение новых проблем на фоне стресса.

Жесткие диеты. Медики отмечают, что ни одна диета не может вводиться без согласования с врачом. Самостоятельно, без консультации со специалистом, сложно увидеть реальную картину состояния своего организма.

Резкие изменения внешних факторов воздействия могут стать для организма стрессовыми или просто сложными для нормального функционирования.

Недостаточное количество воды. Дополнительные слова здесь лишние, но следует правильно рассчитать количество воды для своего организма.

Сегодня не каждый человек может обратиться к врачу за помощью. Если ты столкнулся с тяжестью в желудке, проблемами пищеварения и атонией — мы подобрали несколько простых советов, как облегчить состояние.

Что следует делать, если стал желудок?

Для начала нужно пересмотреть свой рацион. Откажись от газированных напитков (однако употреблять газированные минеральные воды с солями типа Поляна Квасова можно), кофеина (крепкий чай тоже содержит кофеин), копченой, маринованной, печеной пищи. Также врачи советуют свести к минимуму употребление сливочного масла . Нормализуют работу желудка продукты, богатые клетчаткой. Это свежие фрукты, тушеные и сырые овощи, крупы. Если у тебя нормальная переносимость лактозы, регулярно употребляй кисломолочные продукты. На работу пищеварительной системы хорошо влияет утренняя гимнастика или легкая пробежка. Употребляйте больше воды. Пить ее нужно за 30 минут до еды.

Народные методы при тяжести в желудке

Необязательно бежать в аптечку и искать первые попавшиеся ферментные лекарства или анальгетики. Вы можете приготовить разные настои, которые помогут при атонии.

Чай из мяты, ромашки и зверобоя следует употреблять маленькими порциями в теплом виде; Черная бузина поможет устранить атонию: залить стаканом кипятка 1 столовую ложку листьев растения, после двух часов настаивания следует процедить. Пить по 4 столовые ложки за 20 минут до еды; Также попробуй настой из сухофруктов: инжира, чернослива, изюма, кураги, фиников; Травяные настои из ромашки и календулы помогут наладить пищеварение.

Одной из причин атонии желудка может быть переедание. Во время войны многие сталкиваются с проблемой эмоционального переедания — что такое и как с ним бороться читай в материале.