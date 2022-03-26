“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях

Ни для кого не секрет, что основная причина сбоев в работе желудка – плохое питание. На деятельность пищеварительной системы оказывает влияние качество и количество пищи, которую мы потребляем.
Одна из многих проблем, которые могут появиться при нарушении работы желудка, атония, или по-народному, “стал желудок”.
Кстати, если ты не любишь пить обычную воду, добавляй мед, корицу или куркуму. Будет полезно и вкусно.
Однако именно наше эмоциональное состояние может спровоцировать развитие хронических заболеваний или возникновение новых проблем на фоне стресса.
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Резкие изменения внешних факторов воздействия могут стать для организма стрессовыми или просто сложными для нормального функционирования.
Сегодня не каждый человек может обратиться к врачу за помощью. Если ты столкнулся с тяжестью в желудке, проблемами пищеварения и атонией — мы подобрали несколько простых советов, как облегчить состояние.
Необязательно бежать в аптечку и искать первые попавшиеся ферментные лекарства или анальгетики. Вы можете приготовить разные настои, которые помогут при атонии.
Одной из причин атонии желудка может быть переедание. Во время войны многие сталкиваются с проблемой эмоционального переедания — что такое и как с ним бороться читай в материале.