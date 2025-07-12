(Не)безпечне заспокоєння: як Гідазепам впливає на твоє здоровʼя

Психічне здоровʼя українців перебуває під постійним тиском через війну та супутні проблеми кожної окремої людини. Через те ми все частіше відчуваємо потребу у допомозі збоку.

Дані опитування соціологічного дослідження Психічне здоров’я та ставлення українців до психологічної допомоги під час війни у січні 2025 року показало, що кількість людей, які звертаються до психологів, зросла з 7% до 17% у період з 2022 по 2025 рік.

Водночас для великої кількості людей лікарі залишаються важкодоступними через ціну. Натомість поради із самолікування та постійна реклама медикаментів оточує все більше. Чи не найвідомішим є Гідазепам — це препарат, який є денним транквілізатором з групи похідних бензодіазепіну.

Препарат є розвʼязанням проблеми, якщо його призначив лікар і чітко контролює твій план лікування. Однак самолікування протягом тривалого часу може обернутися на пастку.

Про це кажуть й лікарі, з якими поспілкувалася Рубрика. Ми переповідаємо далі найцікавіше про небезпеку Гідазепаму та чому його не можна приймати самостійно.

Гідазепам: небезпека та лікування

Завідувачка Центру ментального здоровʼя в КНП КМКЛ 18 Катерина Садовська та лікарка-психіатриня Ольга Мірошникова розповідають: препарат отримав велику популярність серед українців через свою доступність, а також відносно мʼяку дію на людину.

Однак, як зазначає Катерина Садовська, Гідазепам по суті гальмує надмірне збудження нейронів, але не дає такої седації, як інші препарати цієї групи.

Коли призначають Гідазепам

Профільні лікарі можуть призначати препарат, як у тебе є:

тривожність;

панічні атаки;

у комплексі з антидепресантами під час терапії;

гострі стресові розлади;

при алкогольному абстинентному синдромі.

Але цей препарат протипоказано приймати вагітним, під час грудного вигодовування, дітям до 18 років, при мʼязовій слабкості, тяжкій дихальній недостатності, якщо у тебе закритокутова глаукома.

Також не варто приймати такі ліки при депресії з ризиком суїциду, бо Гідазепам може зменшити стримувальні механізми.

— Гідазепам призначається коротким курсом (не більше двох-чотирьох тижнів), й чітко під наглядом лікаря. Він може бути корисним, коли людині важливо “перехопити” тривогу або стабілізувати стан перед довготривалим лікуванням, — каже лікарка-психіатриня Ольга Мірошникова.

Окрім цього вона акцентує, що навіть за призначенням, це швидше тимчасова стабілізація твого стану, а не лікування.

Небезпека Гідазепаму

Так, він швидко діє та знижує почуття тривоги, паніки та напруження. Однак є й суттєві недоліки.

Фізична і психологічна залежність — зʼявляється після двох-трьох тижнів прийому. Зменшення ефекту з часом. При відмові від ліків, може викликати так званий синдром відміни, серед симптомів: безсоння, тахікардія, тремор, посилення тривоги, деперсоналізація, панічні атаки. Постійне приймання таких ліків може маскувати набагато серйозніші хвороби.

А головна біда — що українці самостійно призначають собі таке лікування від симптомів, які їм надокучають. Часто їм здається, що Гідазепам — менш шкідливий за антидепресанти.

Що робити, якщо вже приймаєш Гідазепам

Що ж, про небезпеку розповіли. Але що робити, якщо приймання вже почалося? Адже просто відмова від ліків може навіть нашкодити. В будь-якому випадку звернися до лікаря, щоб безпечно відмовитися від Гідазепаму.

Лікарки дають кілька порад, які можуть тобі допомогти.

Не збільшуй дозу самостійно. Не скасовуй прийом одразу та різко — цей препарат потрібно зменшувати у дозуванні поступово, аби уникнути синдрому відміни. План відміни склади разом з психіатром. Відстежуй свої симптоми завдяки щоденнику.

Окрім цього, введи у своє життя звички, які покращать стан ментального здоровʼя: шукай перелік в нашому іншому матеріалі.

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