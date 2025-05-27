Епідемія тривоги: ліки для психічного здоров’я — серед найпопулярніших рецептів

Українські лікарі за перші чотири місяці 2024 року виписали понад 147 тисяч електронних рецептів на ліки, призначені для лікування психічних розладів, поведінкових порушень та епілепсії.

Ця кількість становить майже половину від усього показника, зафіксованого за 2023 рік, що свідчить про значне зростання звернень за допомогою у цій сфері.

За даними Міністерства охорони здоров’я, вже 85% виписаних рецептів успішно погашено.

Доступність та охоплення програми Доступні ліки

Така інтенсивність виписування рецептів означає, що щодня близько тисячі українців отримують необхідні медикаменти, що сприяє стабілізації їхнього здоров’я та покращенню якості життя.

Ці препарати надаються безоплатно або з частковою доплатою в рамках державної програми Доступні ліки.

Наразі перелік доступних медикаментів охоплює 20 міжнародних непатентованих назв, що відповідають 132 торговим назвам, застосовуваним для лікування широкого спектра захворювань, а саме:

шизофренію;

депресію;

тривожні розлади;

біполярний афективний розлад;

епілепсію;

ПТСР, фобії, психози.

Програма Доступні ліки активно розширюється.

Зокрема, торік до неї були включені сучасні антидепресанти (наприклад, есциталопрам, сертралін, пароксетин), нові антипсихотики (такі як кветіапін, оланзапін, арипіпразол), а також протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал) та інші важливі медикаменти.

Механізм отримання е-рецептів

Первинний електронний рецепт на ці лікарські засоби виписує лікар-психіатр після визначення індивідуального плану лікування для пацієнта.

Надалі, для зручності пацієнтів, повторні рецепти можуть видавати лікарі первинної медичної допомоги: сімейні лікарі, терапевти або педіатри.

Виклики у сфері охорони здоров’я

Зростальний попит на психіатричні препарати підкреслює актуальність питань доступності медичних послуг, особливо для жителів віддалених населених пунктів, яким може бути складно дістатися до аптек у містах.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створили Центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців — новий крок у підтримці захисників на шляху до повноцінного повернення до життя.

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