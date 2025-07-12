(Не)безопасное успокоение: как Гидазепам влияет на твое здоровье

Психическое здоровье украинцев находится под постоянным давлением из-за войны и сопутствующих проблем каждого отдельного человека. Поэтому мы все чаще нуждаемся в помощи со стороны.

Данные опроса социологического исследования Психическое здоровье и отношение украинцев к психологической помощи во время войны в январе 2025 показало, что количество людей, обращающихся к психологам, выросло с 7% до 17% в период с 2022 по 2025 год.

В то же время для большого количества людей врачи остаются труднодоступными из-за цены. Советы по самолечению и постоянная реклама медикаментов окружает нас. Едва ли не самым известным есть Гидазепам — это препарат, являющийся дневным транквилизатором из группы производных бензодиазепина.

Препарат является решением проблемы, если его назначил врач и он четко контролирует план лечения. Однако самолечение в течение длительного времени может обернуться ловушкой.

Об этом говорят и врачи, с которыми пообщалась Рубрика. Мы рассказываем дальше самое интересное об опасности Гидазепама и почему его нельзя принимать самостоятельно.

Гидазепам: опасность и лечение

Заведующая Центра ментального здоровья в КНП КГКБ 18 Екатерина Садовская и врач-психиатр Ольга Мирошникова рассказывают: препарат получил большую популярность среди украинцев из-за своей доступности, а также относительно мягкого действия на человека.

Однако как отмечает Екатерина Садовская, Гидазепам, по сути, тормозит чрезмерное возбуждение нейронов, но не дает такой седации, как другие препараты этой группы.

Когда назначают Гидазепам

Профильные врачи могут назначать препарат, как у тебя есть:

тревожность;

панические атаки;

в комплексе с антидепрессантами во время терапии;

острые стрессовые расстройства;

при алкогольном абстинентном синдроме

Но этот препарат противопоказан беременным, во время грудного вскармливания, детям до 18 лет, при мышечной слабости, тяжелой дыхательной недостаточности, если у тебя закрытоугольная глаукома.

Также не следует принимать такое лекарство при депрессии с риском суицида, потому что Гидазепам может уменьшить сдерживающие механизмы.

— Гидазепам назначается коротким курсом (не более двух-четырех недель) и четко под наблюдением врача. Он может быть полезен, когда человеку важно перехватить тревогу или стабилизировать состояние перед длительным лечением, — говорит врач-психиатр Ольга Мирошникова.

Кроме этого она акцентирует, что даже по назначению это скорее временная стабилизация твоего состояния, а не лечение.

Опасность Гидазепама

Он быстро действует и снижает чувство тревоги, паники и напряжения. Однако есть и существенные недостатки.

Физическая и психологическая зависимость появляется после двух-трех недель приема. Уменьшение эффекта со временем. При отказе от лекарства, может вызвать так называемый синдром отмены, среди симптомов: бессонница, тахикардия, тремор, усиление тревоги, деперсонализация, панические атаки. Постоянный прием такого лекарства может маскировать гораздо более серьезные болезни.

А главная беда — что украинцы самостоятельно назначают себе такое лечение от надоедающих им симптомов. Часто им кажется, что Гидазепам менее вреден, чем антидепрессанты.

Что делать, если уже принимаешь Гидазепам

Что ж, об опасности рассказали. Но что делать, если прием уже начался? Ведь просто отказ от лекарства может даже навредить. В любом случае обратись к врачу, чтобы безопасно отказаться от Гидазепама.

Врачи дают несколько советов, которые могут помочь тебе.

Не увеличивай дозу самостоятельно. Не отменяй прием сразу и резко — этот препарат нужно уменьшать в дозировке постепенно, чтобы избежать синдрома отмены. План отмены составь вместе с психиатром. Отслеживай свои симптомы благодаря дневнику.

Кроме того, введи в свою жизнь привычки, которые улучшат состояние ментального здоровья: ищи перечень в нашем другом материале.

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