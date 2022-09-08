Обеденного перерыва недостаточно? Сколько нужно отдыхать во время рабочего дня

В погоне за успешной жизнью люди часто забывают о важной составляющей эффективного труда — отдыхе. Доказано, что от качества нашего отдыха напрямую зависит и качество выполнения задач в рабочее время.

Мы привыкли выделять около часа на отдых в рабочее время — так называемый обеденный перерыв. Но оказывается, для человека этого недостаточно.

Сколько времени нужно отдыхать?

Румынские ученые около 30 лет проводили исследования о необходимом количестве отдыха во время рабочего дня для человека. Результаты такого кропотливого труда впечатляют: ученые заявили, что одного обеденного перерыва во время работы недостаточно.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. А ученые поняли: для эффективного и качественного выполнения задач человеку нужно несколько микроперерывов, чтобы он мог отвлечься, подвигаться и перекусить.

В идеале — делать перерывы продолжительностью по 10 минут несколько раз в день и один длинный — 30 минут.

Такого времени достаточно для восстановления мозга и когнитивных механизмов.

Если не выделять достаточно времени для отдыха, может ухудшиться не только качество проделанной работы, но и общее состояние здоровья. Одно из самых частых проявлений проблем со здоровьем — потемнение в глазах после того, как человек встал. Какие еще причины такого симптома — читай в нашем материале.

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