Перестань отвлекаться, а лучше перезагрузись: пять простых способов повысить концентрацию

Как было бы хорошо, если сразу утром было настроение на работу, а мозг начинал работать тогда, когда это необходимо, а не в три ночи. Знакомо?

Тогда, вероятно, у тебя есть также проблемы с концентрацией, когда одно простое дело отнимает не только все время, но и силы.

Эксперты издания uahealth предполагают, что так может случиться с любым человеком, но особенно потеря концентрации может постичь тех людей, которые не умеют правильно отдыхать. Как же перезагрузиться? Рассказываем дальше.

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Снизь посторонние нагрузки

Чаще всего концентрация нам необходима в рабочие часы. Однако уведомления на почте и мессенджерах часто могут мешать и отвлекать нас.

Лучшим решением проблемы будет отключить их, а также позаботиться, чтобы не появлялись лишние звуки и всплывающие окошки. Они только отвлекают.

Соблюдай баланс между отдыхом и работой

Также для увеличения концентрации необходимо позаботиться о своем отдыхе. Ты спросишь, как это работает?

Очень просто. Если организм не успел передохнуть перед работой, то он будет забирать время в рабочие часы. Кроме того, следует помнить, что если постоянно напрягать одну мышцу, то достичь можно разве что спазмов.

Поэтому лучше после работы переключиться на то, что доставляет удовольствие и помогает расслабиться. Это может быть как сон или прогулки, так и книги, фильмы.

Чаще бывай на природе

Еще одним хорошим способом перезагрузиться может быть прогулка на природе. Однако если это невозможно, попробуй добавить немного растений на свой рабочий стол. Не зря же говорят, что это помогает повысить концентрацию.

Не забывай про пуазы

Некоторым может быть сложно сконцентрироваться даже после отдыха. В таком случае следует попробовать интервальный метод работы.

Как это организовать? К примеру, 25 минут работаешь и пять отдыхаешь. Или каждые два часа можно делать перерыв длительностью 15 минут.

Попробуй подвигаться

Также повысить концентрацию помогут физические упражнения. Ты можешь ходить, танцевать, бегать. В общем, делать что угодно, чтобы улучшить кровообращение и насытить кровь кислородом. В таком случае мозг начнет работать быстрее и не захочет отвлекаться на лишние дела.

В погоне за успешной жизнью люди часто забывают о важной составляющей эффективного труда — отдыхе. Доказано, что от качества нашего отдыха напрямую зависит и качество выполнения задач в рабочее время. Читай, сколько нужно отдыхать во время рабочего дня.

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