Психология

Перестань отвлекаться, а лучше перезагрузись: пять простых способов повысить концентрацию

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 декабря 2022, 14:00
як підвищити концентрацію
Фото: Pexels

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