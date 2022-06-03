Психологія

Як прийняти нову реальність після 100 днів війни — допоможе метод Помідоро

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2022, 21:00
Як повернути контроль над життям: метод Помідоро
Фото: Unsplash

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