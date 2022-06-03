Як прийняти нову реальність після 100 днів війни — допоможе метод Помідоро

Україна вже 100 днів чинить героїчний спротив, наші бійці та звичайні громадяни надихають своєю мужністю мільйони людей по всьому світу. Попри це, багато українців пережили й досі переживають емоційний шок. Деяким людям складно повернутися до свого звичного життя навіть у безпечному місці.

Навіть у спокійних місцях постраждалі очікують небезпеку, а очікування небезпеки жахає більше, аніж сама небезпека. Це нормально, будь-який стан наразі є нормою в обставинах, які склалися.

Як повернутися до звичного життя

Але треба продовжувати жити далі, щоб повернутися до свого звичного режиму, треба виконувати низку порад. Найголовнішою з них є планування свого дня/тижня. Це дисципліна, таким способом можна повернути той самий контроль над своїм життям, який більшість втратили.

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Що таке метод Помідоро

Одним з ефективних способів керування своїм часом є метод Помідоро. Його розробив Франческо Чіроллі у 80-х роках. Усе, що потрібно — таймер.

Основний сенс полягає в тому, щоб розбити певне завдання на проміжки часу по 25 хвилин.

Метод Помідоро поетапно:

сформулюй завдання, яке потрібно виконати;

встанови таймер на 25 хвилин;

працюй, поки таймер не продзвенить (запиши це позначкою “x”);

зроби коротку перерву (від 3 до 5 хвилин);

кожні чотири таймери роби довшу перерву (15-30 хвилин).

Для того, щоб цей метод був ефективним слід не відволікатися під час виконання завдання та не розриватися між двома відразу. Найскладніше завдання варто робити першим.

Багато українців нині відчувають провину. Вони звинувачують себе за те, що були у безпечній зоні або не змогли запобігти трагічній події, але цього не можна робити. Раніше ми розповідали, що таке самозвинувачування та як його побороти.