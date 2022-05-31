Психологія

Як побороти самозвинувачення: чотири ефективні поради

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Травня 2022, 09:00
Як припинити звинувачувати себе
Фото: Pexels

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