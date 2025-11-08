Не стримуй сліз: як пережити смерть домашнього улюбленця

Смерть домашнього улюбленця є завжди травматичним досвідом — для кожної людини це своєрідне горе, і воно може бути рівно таким самим, як і втрата близької людини.

Читай у матеріалі, як можна максимально легко пережити втрату своєї тваринки і допомогти у цьому дитині.

Поради, як пережити смерть домашнього улюбленця

Дитячий психолог Анна Бородіна дала коментар УП.Життя з цього приводу та розповіла декілька порад про те, як пережити смерть домашнього улюбленця.

По-перше, не треба забороняти собі плакати та страждати — це допоможе легше і швидше справитись із втратою. Також слід говорити про це із людьми, які тебе зрозуміють — не варто тримати емоції у собі. Не треба соромитись горювати за тваринкою так само, як і за людиною — ти можеш звернутись до психолога.

Зберігай пам’ять про тваринку — фотографії, її речі, і т.д. Також гарно буде провести похоронний ритуал.

І найголовніше — це ти. Не треба забувати за своє здоров’я, самопочуття, сон, харчування, фізичну активність.

Як допомогти дитині пережити смерть домашнього улюбленця

Психологиня радить не ховати правди від дитини та говорити їй про це прямо, а речі називати своїми словами. Наприклад, говори, що тварина дійсно померла, а не пішла на небо — інакше у дитини буде відчуття невизначеної травми, і вона у свою чергу чекатиме на повернення улюбленця.

Так само як і собі, дозволяйте дитині плакати, адже у цьому немає нічого поганого; власним прикладом можеш показати, що плакати — це нормально.

Також для дитини важливим буде похоронний ритуал — можна, наприклад, намалювати малюнок, посадити дерево на честь тваринки або купити картину з фото улюбленцем.

