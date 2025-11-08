Не сдерживай слез: как пережить смерть домашнего любимца

Смерть домашнего любимца всегда травматическим опытом — для каждого человека это своеобразное горе, и оно может быть ровно таким же, как и потеря близкого человека.

Читай в материале, как можно максимально легко пережить потерю своего зверька и помочь в этом ребенке.

Советы, как пережить смерть домашнего питомца

Детский психолог Анна Бородина дала комментарий УП.Життя на этот счет и рассказала несколько советов о том, как пережить смерть домашнего любимца.

Во-первых, не нужно запрещать себе плакать и страдать — это поможет легче и быстрее справиться с потерей. Также следует говорить об этом с людьми, которые тебя поймут — не стоит держать в себе эмоции. Не надо стесняться горевать за животным так же, как за человеком — ты можешь обратиться к психологу.

Сохраняй память о животном — фотографии, его вещи, и т.д. Также будет хорошо провести похоронный ритуал.

И самое главное — это ты. Не нужно забывать о своем здоровье, самочувствии, сновидении, питании, физической активности.

Как помочь ребенку пережить смерть домашнего питомца

Психологиня советует не скрывать правды от ребенка и говорить ему об этом прямо, а вещи называть своими словами. Например, говори, что животное действительно умерло, а не пошло на небо — иначе у ребенка будет ощущение неопределенной травмы, и оно в свою очередь будет ждать возвращения любимца.

Равно как и себе, позволяйте ребенку плакать, ведь в этом нет ничего плохого; собственным примером можешь показать, что плакаты — это нормально.

Также для ребенка важен похоронный ритуал — можно, например, нарисовать рисунок, посадить дерево в честь животного или купить картину с фото любимцем.

