Продам кота породы бобкет: как в Украине зарабатывают на продаже диких животных и почему их нельзя держать дома

Не бобкет, а рысь. И не милое домашнее животное, а дикое, за содержание которого в неподходящих условиях грозит встреча с полицией. Но ни один из этих фактов не останавливает людей, которые разводят и продают животных, искать всевозможные способы убедить покупателей, что дикие существа могут прижиться в домашних условиях.

Однако это неправда. Поэтому представители гуманистического движения UAnimals объяснили, почему так называемое квартирное благополучие для хищников невозможно.

Как в Украине зарабатывают на продаже диких животных

Весьма популярными у тех, кто разводит и продает животных, остаются каракалы, сервалы и рыси. Однако они должны жить в естественных условиях, поскольку обеспечить необходимые условия в квартире, доме или во дворе — невозможно.

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Каракалы — это дикие кошки с большими ушами и длинными пушистыми кисточками. Они сильны и быстры, поэтому могут прыгнуть на три метра в высоту.

Обычно у каракалов ночной образ жизни, когда они начинают охоту на маленьких млекопитающих и птиц. Кроме того, им присуще кочевание саваннами, пустынями и степями, на что эти хищники тратят немало энергии.

Их кошачьи братья сервалы также проживают в саваннах Южной и Центральной Африки, поэтому любят, чтобы в их месте обитания была густая высокая растительность, полная большим количеством грызунов.

Эти животные отличаются длинными ногами и самыми большими ушами среди кошачьих. Поэтому они нуждаются и в соответствующей среде для жизни, в которой площадь на одну особь должна составлять не менее десяти квадратных километров. Ведь из-за активности хищника, каждую ночь он нуждается в преодолении в среднем три-четыре километра.

Поэтому, если у сервала нет необходимого пространства и условий для комфортной жизни, он может стать более агрессивным и опасным для своих владельцев.

Браконьеры и разводящие манипулируют меньшими размерами сервала относительно других диких кошек и рассказывают о том, что это такая порода. На самом деле сервалы — дикие животные.

Конечно, существует кот саванна, который считается скрещенным гибридом сервала и домашней кошки. Однако его существование стало возможным только потому, что эти хищники стали исчезать в дикой природе.

Еще один вид, который выдают за домашнего, это рысь — самая большая хищная кошка в Европе. Те, кто ее продает, часто маскируют ее под названием бобкет. Однако это просто калька с английского языка и слово означает фактически ту же рысь. Некоторые могут утверждать, что это скрещенный вид, но на самом деле такого гибрида не существует в природе.

Кроме того, охотиться за этими животными и продавать их — незаконно. Ведь этих кошачьих в 1994 году рысь внесли в Красную книгу Украины со статусом редкого вида. Встретить их в дикой природе можно в Карпатах и на территории Полесья.

Однако этой встречи лучше не искать, поскольку рысь имеет крепкие когти, помогающие ей умело прыгать по скалам и быстро словить добычу.

Почему нельзя держать дома диких животных

При всех опасностях и запретах в частной собственности продолжают содержать сервалов, каракалов, рысей, львов, тигров, пум, леопардов.

И первая проблема, которую создают браконьеры и разводящие и продающие этих диких кошек, — это уменьшение популяции животных. Ведь в неволе животные не могут размножаться в том количестве, которое нужно для удовлетворения спроса. Поэтому их изымают из природы, чем несут угрозу полного исчезновения отдельных видов и нарушения экосистемы.

Кроме того, в неволе животные получают только искусственное и одновременно неправильное вскармливание. Необходимых условий и пространства тоже не хватает хищникам, поэтому в течение жизни они страдают множеством болезней и стресса.

И даже если их после пребывания в неволе вернуть в естественные для них условия, хищники уже не смогут выжить. Поэтому их судьба — это доживать возраст в приютах и реабилитационных центрах.

Если вы увидели, что дикие животные содержатся в неподходящих условиях, можно обращаться в полицию.

В соответствии с законом О защите животных от жестокого обращения должны соблюдаться определенные требования к содержанию их в неволе, обеспечивающие индивидуальные потребности этих созданий.

Можно ли в частной собственности обеспечить хищников комфортными условиями и удовлетворить проявление естественных привычек? Ответ очевиден — нет!

В то же время проблема бездомных животных всегда присутствовала в Украине, с наступлением холодов ситуация для хвостатых всегда ухудшалась. Поэтому читай, как помочь животным пережить зиму.

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