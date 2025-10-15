День благодарения: отмечают ли этот праздник украинцы и почему готовят индейку

День благодарения — праздник, который традиционно ассоциируется с американским ноябрем, наполненный индейкой, семейными встречами и атмосферой благодарности. Но есть ли место для этого праздника в Украине, где свои особые традиции?

В последние годы День благодарения становится все популярнее и у нас, но воспринимают ли его в Украине так, как на Западе?

В этом материале мы рассмотрим, стоит ли праздновать этот день и может ли он стать частью нашей культуры.

Празднуют ли официально День благодарения в Украине

LIGA.net отмечает, что в Украине День благодарения пока не имеет статуса официального праздника. Однако в 2023 году был зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение такого дня. Это может стать интересной новацией, которая обогатит календарь современными праздниками, объединяющими общество вокруг идеи благодарности.

Например, американцы обычно отмечают День благодарения в теплой семейной атмосфере. Семья и друзья собираются вместе, часто преодолевая большие расстояния, чтобы сесть за общий стол, украшенный традиционными блюдами. Неотъемлемыми атрибутами праздничного меню являются фаршированная индейка с клюквенным соусом и сладкий тыквенный пирог.

Однако в украинской культуре существует другой праздник с подобной символикой — Обжинки, который отмечают славяне 15 августа. Этот день символизирует завершение жатвы и благодарность за щедрый урожай. Традиции празднования Обжинок включают создание венков из пшеничных колосков, которые вместе с плодами урожая несут в церковь для освящения. Такие обряды сохраняют в себе глубокую символику благодарности природе и Богу за дары.

Этот праздник мог бы объединить украинцев в стремлении выразить благодарность не только за материальные блага, но и за важные человеческие ценности — поддержку близких и веру в будущее.

Как и когда украинцы отмечают праздник

Еще с 2017 года украинцы отмечают неофициальный День благодарения 20 сентября.

Современное празднование сохранило духовный смысл. В этот день принято выражать благодарность за все хорошее, что есть в жизни, и молиться за счастье и здоровье для своей семьи. Праздник является напоминанием о важности благодарности как ценности, которая объединяет людей независимо от культур и традиций.

Ранее мы рассказывали, когда Международный день “Спасибо“.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!