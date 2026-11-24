Время выразить благодарность за прошедший год! Когда празднуют День благодарения в США и Канаде и какие традиции этого дня

День благодарения — это давняя традиция в североамериканской культуре, которую прежде всего отмечают в США и Канаде. Однако эти две страны отмечают День благодарения в разные даты, но несмотря на это, празднование и традиции довольно похожи во многих моментах.

Подробнее о том, когда и как празднуют День благодарения в США и Канаде — читай далее в материале.

Когда День благодарения 2026

В Соединенных Штатах День благодарения празднуют в четвертый четверг ноября. В этом году этот день приходится на 26 ноября. В США этот праздник знаменует собой начало праздничного сезона, предшествующего Рождеству и Новому году.

Главная цель праздника — выразить благодарность Богу за урожай и помощь в его выращивании и за все достижения в течение года. Но сейчас также благодарят за благополучие дома, семью и другие вещи.

В Канаде День благодарения имеет другую дату празднования и приходится на второй понедельник октября.В этом году праздник был 12 октября.

История Дня благодарения

День благодарения — это праздник, корни которого уходят в начало XVII века. Праздник часто ассоциируется с трапезой, которую разделили пилигримы и индейцы Вампаноаг в 1621 году.

Первый президент США в 1789 году Джордж Вашингтон объявил День благодарения государственным праздником по рекомендации конгресса, назначив его празднование на 26 ноября, который приходился на четверг.

Однако окончательно праздник провозгласили в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн провозгласил национальным Днем Благодарности и хвалы Отцу милосердному, который живет на небесах. Тогда было решено, что праздник будет отмечаться в последний четверг ноября. В 1941 году Рузвельт совместно с Конгрессом США подписали закон, который официально провозгласил Днем благодарения четвертый четверг ноября.

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Празднование и традиции Дня благодарения

Центральным элементом празднования Дня благодарения в обеих странах является застолье. Традиционные блюда включают жареную индейку, батат, клюквенный соус и тыквенный пирог. Эту трапезу обычно разделяют с семьей и друзьями, и это время поблагодарить за благословение прошлого года.

Также есть традиция — ломать вилочку, грудную кость индейки. Делают это после того, как мяса на индейке вообще не осталось, а косточка станет сухой.

Делают это два человека, которые загадывают желание. И тот, у кого в руке останется большая часть кости, может рассчитывать, что желание исполнится.

Волонтерство

Многие американцы и канадцы на День благодарения занимаются волонтерством и помогают тем, кому повезло меньше. В столовых и приютах часто устраивают обеды на День благодарения.

Парады

В Соединенных Штатах на День благодарения принято проводить парады. Самый известный из них — парад Мэйси на Манхэттене в Нью-Йорке. Его транслируют по телевизору и посещает множество людей.

Парад длится три часа. В колоннах, которые маршируют по улицам, идут оркестры, участники шествия одевают костюмы фантастических и известных персонажей. Одной из особенностей парада есть большие воздушные шары. А в мероприятиях по этому случаю принимают участие разные популярные исполнители.

Сразу после празднования Дня благодарения в США наступает знаменитая Черная пятница (Black Friday) – день, когда стартуют грандиозные распродажи перед рождественскими праздниками. Читай, когда начнутся скидки и распродажи на Black Friday.

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