Адаптация животного после приюта: что поможет четырехлапому принять новый дом

Еще до войны в Украине было немало бездомных животных, а с началом полномасштабной их количество значительно возросло.
Сейчас в приютах можно найти немало домашних любимцев. Кто-то из них породистый, а кто-то нет, но общее одно — все нуждаются в человеческой любви и тепле.
Если ты хочешь подарить дом животному из приюта или из зоны боевых действий, но переживаешь, что оно будет тяжело переносить новую среду, то этот материал для тебя.
Организация UAnimals совместно с EdEra рассказала, где ты можешь найти домашнего питомца, как помочь новому члену семьи привыкнуть к дому и адаптироваться после травматических событий.
Животные, хоть и не люди, но тоже заслуживают гостеприимной встречи. Согласись, более приятным кажется место, где тебя ждут. Итак, перед тем, как привести маленького друга домой, подготовься:
При адаптации любимца нужно быть терпеливым — он должен познакомиться со всеми членами семьи и территорией в собственном темпе. Вот несколько советов, которые помогут любимцу почувствовать себя в безопасности и сделать это быстрее:
Иногда последствия такого события могут не пройти сами по себе, поэтому при необходимости обратись к зоопсихологу.
Как и люди, после травматических событий животные могут опасаться громких звуков. Но это не значит, что с этим ничего нельзя сделать.
Да, адаптация может занять определенное время, но при правильном уходе и взаимодействии животному можно помочь.
Конечно, можно заказать себе породистого щенка из-за границы, а можно спасти жизнь, которая ждет своего человека в клетке приюта.
В UAnimals поделились перечнем приютов, где живет много животных, которые ждут новую семью.
Конечно, брать пострадавшее животное труднее. Однако именно ты можешь помочь ему пройти через все испытания, стать надежным другом и всем миром.
Как работают приюты в Украине во время войны и чего больше всего не хватает животным сейчас, рассказали в Happy Paw, подробности в материале.
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