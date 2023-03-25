Адаптация животного после приюта: что поможет четырехлапому принять новый дом

Еще до войны в Украине было немало бездомных животных, а с началом полномасштабной их количество значительно возросло.

Сейчас в приютах можно найти немало домашних любимцев. Кто-то из них породистый, а кто-то нет, но общее одно — все нуждаются в человеческой любви и тепле.

Если ты хочешь подарить дом животному из приюта или из зоны боевых действий, но переживаешь, что оно будет тяжело переносить новую среду, то этот материал для тебя.

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Организация UAnimals совместно с EdEra рассказала, где ты можешь найти домашнего питомца, как помочь новому члену семьи привыкнуть к дому и адаптироваться после травматических событий.

Это в твоих силах: как помочь животному адаптироваться

Животные, хоть и не люди, но тоже заслуживают гостеприимной встречи. Согласись, более приятным кажется место, где тебя ждут. Итак, перед тем, как привести маленького друга домой, подготовься:

купи любимцу корм, соответствующий породе, возрасту и особенностям здоровья;

обустрой уютное место для животного, например, положи игрушки и плед, чтобы животное чувствовало себя спокойно и в безопасности;

заранее организуй поход к ветеринару, чтобы оценить состояние здоровья и выявить возможные заболевания. Также врач даст советы по уходу.

При адаптации любимца нужно быть терпеливым — он должен познакомиться со всеми членами семьи и территорией в собственном темпе. Вот несколько советов, которые помогут любимцу почувствовать себя в безопасности и сделать это быстрее:

Если в семье есть дети, первое время контакт с животным должен происходить исключительно под наблюдением взрослых.

Животное следует поощрять вкусностями за правильное поведение: туалет в подходящем месте, выполнение команд и т. д.

Если новым любимцем стала собака, нужно постепенно социализировать животное с другими.

Проводи с любимцем как можно больше времени — играй, гуляй, будь ласковым(-ой).

Не игнорируй агрессивное или странное поведение. Животному, пережившему травматический опыт, нужна помощь и больше времени, чтобы привыкнуть.

Иногда последствия такого события могут не пройти сами по себе, поэтому при необходимости обратись к зоопсихологу.

ПТСР у животного: что делать, если любимец боится громких звуков

Как и люди, после травматических событий животные могут опасаться громких звуков. Но это не значит, что с этим ничего нельзя сделать.

Да, адаптация может занять определенное время, но при правильном уходе и взаимодействии животному можно помочь.

Прежде всего будь рядом и ободряй животное, говори ему спокойным голосом, гладь. Если это собака, ее можно легко похлопывать ладонью по бокам и спине, тем самым приговаривая, что все хорошо. Попробуй отвлечь собаку от стресса — предложи вкуснятину, игрушку или выполнить команду. Старайся гулять с ней в спокойное время и избегай прогулок на улице во время воздушной тревоги. Проверь надежность амуниции и наличие адресника, ведь из-за страха собаки часто убегают. Не ругай животное, если оно боится: это не поможет успокоиться, но разрушит доверие к тебе. Если животное в шоковом состоянии, следует применять успокаивающие средства, но перед этим обязательно проконсультируйся врачом.

Где найти животное, которому нужен дом

Конечно, можно заказать себе породистого щенка из-за границы, а можно спасти жизнь, которая ждет своего человека в клетке приюта.

В UAnimals поделились перечнем приютов, где живет много животных, которые ждут новую семью.

Сириус;

Гостомельский приют для животных;

КП Центр обращения с животными;

Дай лапу;

Бест Фрэндс;

Happy Paw;

Приют для животных Gaia;

В хорошие руки.

Конечно, брать пострадавшее животное труднее. Однако именно ты можешь помочь ему пройти через все испытания, стать надежным другом и всем миром.

Как работают приюты в Украине во время войны и чего больше всего не хватает животным сейчас, рассказали в Happy Paw, подробности в материале.

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