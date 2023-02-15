Стресс у животных: какие симптомы и как помочь домашним любимцам — объясняет эксперт

От войны страдают не только люди, но и животные. От звуков взрывов и сирен стресс получают немало животных, и они нуждаются в помощи.

Какие симптомы стресса у кошек и собак и как им помочь, рассказал ветеринарный врач Эдуард Котляров.

Домашние любимцы реагируют на опасность индивидуально. Чаще всего у собак стресс вызывают громкие звуки, взрывы и звук сирены, зато для котов самое неприятное — это транспортировка.

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Какие симптомы стресса у кошек

Для кошек первым признаком стресса является непонятное поведение. Это проявляется в следующих симптомах:

Прячутся в углы или под диваны.

Ведут себя тихо.

Часто их трудно найти в квартире.

Перестают контактировать с людьми.

Отказываются от воды или пищи.

Агрессируют на своих владельцев.

Симптомы стресса у собак

Что же касается собак, то они более устойчивы к стрессу, — отмечает Котляревский.

И добавляет: у них стресс проявляется в виде тремора:

Не могут найти себе места.

Прячутся.

Странно ведут себя.

Однако, в отличие от кошек, собаки редко проявляют агрессию в отношении хозяев.

Как помочь домашним животным в случае стресса

Если ты заметил(-а), что твой домашний любимец стрессует, ветеринары советуют использовать успокаивающие средства. Это могут быть разные вариации: спреи, таблетки, автоматические распылители жидкостей.

Для лучшего эффекта стоит комбинировать эти средства.

Также, чтобы любимцу стало лучше, нужно позаботиться о месте, в котором он чувствует себя наиболее защищенным. Это может быть домик или отрытая переноска. Туда же можно поставить мисочки с едой и водой.

Однако ты должен(-на) быть готов к тому, что из-за стресса животное в будущем может отказаться от вида корма, который ты туда поставишь, — объясняет эксперт.

К тому же стоит понять, где животному комфортнее — дома и рядом с хозяином или во время прогулок на улице.

Придерживаясь этих простых правил, ты сможешь не только помочь животному защитить его психику, но и уберечь от серьезных болезней, спровоцированных стрессом.

Котляров отмечает: для кошек отсутствие еды и воды по крайней мере сутки может стать критическим. Поскольку тогда развиваются проблемы с печенью: так называемый липидоз, нарушение обмена жиров. Из-за обезвоживания у кошек начинаются проблемы с почками и мочевыделительной системой.

Что касается собак, они могут стать очень мнительными и пугливыми, могут ни с кем не общаться. Иногда громкие звуки у собаки могут спровоцировать приступы. Не исключена даже остановка сердца из-за перевозбуждения головного мозга.

Ветеринарные врачи призывают, несмотря на войну, привозить на осмотр своих домашних животных по крайней мере раз в полгода и сдавать базовые анализы крови, мочи, кала, делать УЗИ, в зависимости от болезней, к которым может быть склонен котик или собака.

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