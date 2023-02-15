Стрес у тварин: які симптоми та як допомогти домашнім улюбленцям — пояснює експерт

Від війни страждають не лише люди, а й тварини. Від звуків вибухів та сирен стрес отримують чимало тварин, і їм потрібна допомога.

Які симптоми стресу у котів та собак та як їм допомогти, розповів ветеринарний лікар Едуард Котляров.

Домашні улюбленці реагують на небезпеку індивідуально. Найчастіше у собак стрес викликають гучні звуки, вибухи та звук сирени, натомість для котів найнеприємніше — це транспортування.

Зараз також дивляться

Які симптоми стресу у котів

Для котів першою ознакою стресу є незрозуміла поведінка. Це проявляється у таких симптомах:

Ховаються у кутки чи під дивани.

Поводяться тихо.

Часто їх важко знайти у квартирі.

Перестають контактувати з людьми.

Відмовляються від води чи їжі.

Агресують на своїх власників.

Симптоми стресу у собак

Що ж стосується собак, то вони більш стійкі до стресу, — зазначає Котляревський.

Та додає: у них стрес проявляється у вигляді тремору:

Не можуть знайти собі місця.

Ховаються.

Дивно поводяться.

Проте, на відміну від котів, собаки рідко проявляють агресію щодо господарів.

Як допомогти домашнім тваринам у випадку стресу

Якщо ти помітив(-ла), що домашній улюбленець стресує, ветеринари рядять використати заспокійливі засоби. Це можуть бути різні варіації: спреї, таблетки, автоматичні розпилювачі рідин.

Для кращого ефекту варто комбінувати ці засоби.

Також, щоб улюбленець почувався краще, потрібно подбати про місце, в якому йому найбільш захищено. Це може бути будиночок чи відрита переноска. Туди ж можна поставити мисочки з їжею та водою.

Проте ти маєш бути готовий(-а) до того, що через стрес тваринка в майбутньому може відмовитися від виду корму, який ти туди поставиш, — пояснює експерт.

До того ж варто зрозуміти, де тваринці комфортніше — вдома та поруч із господарем чи під час прогулянок на вулиці.

Дотримуючись цих простих правил, ти зможеш не лише допомогти тварині захистити її психіку, а й уберегти від серйозних хвороб, спровокованих стресом.

Котляров зазначає: для котів відсутність їжі та води принаймні добу може стати критичною. Оскільки тоді розвиваються проблеми з печінкою: так званий ліпідоз, порушення обміну жирів. Через зневоднення у котів починаються проблеми з нирками та сечовидільною системою.

Щодо собак, вони можуть стати дуже недовірливими та полохливими, ні з ким не спілкуватися. Іноді гучні звуки можуть спровокувати у них напади. Не виключена навіть зупинка серця через перезбудження головного мозку.

Ветеринарні лікарі закликають попри війну привозити на огляд своїх домашніх тварин принаймні раз на півроку та здавати базові аналізи крові, сечі, калу, робити УЗД, залежності від хвороб, до яких може бути схильний котик чи собака.

Та як бути собакам та котам, що не мають господарів? Раніше ми розповідали про притулки для тварин у Києві та області та як їм можна допомогти.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!