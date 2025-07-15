Чотирилапі пасажири: чи отримають собаки повноцінний квиток у київське метро

Поїздка у метро з великим собакою для багатьох киян досі була чимось із розряду фантастики, а перевезення навіть маленьких улюбленців часто ставало предметом суперечок. Проте незабаром ситуація може докорінно змінитися. Столичний метрополітен зробив крок назустріч власникам тварин та ініціював громадське обговорення нового проекту правил, що може нарешті зробити підземку по-справжньому дружньою до собак.

Про це повідомили у київському метрополітені.

Від сумок до намордників: що саме пропонується

Новий проект правил чітко розмежовує вимоги для собак різних розмірів, намагаючись знайти баланс між комфортом власників тварин та безпекою інших пасажирів.

Так, для перевезення малих собак власникам доведеться використовувати спеціальні сумки-переноски з водонепроникним або абсорбуючим дном, щоб уникнути будь-яких несподіванок.

Для великих порід вхід до метро буде дозволений лише за умови наявності намордника та короткого повідка, що забезпечуватиме повний контроль.

Крім того, ініціатива вводить і загальні обмеження: пасажирам із чотирилапими друзями пропонується користуватися першим та останнім вагонами поїзда, а самі поїздки здійснювати у міжпікові години, щоб уникнути тисняви.

На всіх господарів також покладається спільна відповідальність за дотримання санітарних норм і правил безпеки задля комфорту інших пасажирів.

Шлях до змін: від опитування до тестового періоду

Доля проекту тепер залежить від самих киян. Першим кроком стане опитування у застосунку Київ Цифровий.

— Якщо кияни підтримають опитування, проєкт подадуть на голосування у Київраду, — наголосили в зоозахисній організації UAnimals, яка активно підтримує ініціативу.

У разі позитивного рішення депутатів, у місті запустять піврічний тестовий період.

Як пояснили у Київському метрополітені, цей етап є надзвичайно важливим. Протягом шести місяців фахівці аналізуватимуть, як нові правила впливають на безпеку та комфорт абсолютно всіх пасажирів. За результатами цього експерименту фінальні положення будуть доопрацьовані.

Раніше ми писали, що Україні вперше встановлено єдині правила перевезення домашніх улюбленців у міжміських та міжнародних автобусах.

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