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Чотирилапі пасажири: чи отримають собаки повноцінний квиток у київське метро

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2025, 16:30
Чотирилапі пасажири: чи отримають собаки повноцінний квиток у київське метро
Фото Pexels

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