Четвероногие пассажиры: получат ли собаки полноценный билет в киевское метро

Фото Pexels Поездка в метро с большой собакой для многих киевлян до сих пор была чем-то из разряда фантастики, а перевозка даже маленьких питомцев часто становилась предметом споров. Однако вскоре ситуация может коренным образом измениться. Столичный метрополитен сделал шаг навстречу владельцам животных и инициировал общественное обсуждение нового, проекта правил, который может наконец сделать подземку по-настоящему дружелюбной к собакам. Об этом сообщили в Киевском метрополитене. От сумок до намордников: что именно предлагается Новый проект правил четко разграничивает требования для собак разных размеров, пытаясь найти баланс между комфортом владельцев животных и безопасностью других пассажиров.Так, для перевозки маленьких собак владельцам придется использовать специальные сумки-переноски с водонепроницаемым или абсорбирующим дном, чтобы избежать любых неожиданностей. Для крупных пород вход в метро будет разрешен только при наличии намордника и короткого поводка, что будет обеспечивать полный контроль. Кроме того, инициатива вводит и общие ограничения: пассажирам с четвероногими друзьями предлагается пользоваться первым и последним вагонами поезда, а сами поездки совершать в межпиковые часы, чтобы избежать давки. Читать по теме Кажется, моего любимца укусил клещ! Как распознать и вытащить паразита у собаки: пошаговая инструкция Рассказываем, что делать, если собаку укусил клещ: симптомы, как вытащить паразита и профилактика. На всех хозяев также возлагается общая ответственность за соблюдение санитарных норм и правил безопасности для комфорта окружающих. Путь к изменениям: от опроса до тестового периода Судьба проекта теперь зависит от самих киевлян. Первым шагом станет опрос в приложении Київ Цифровий. — Если киевляне поддержат опрос, проект подадут на голосование в Киевсовет, — подчеркнули в зоозащитной организации UAnimals, которая активно поддерживает инициативу. В случае положительного решения депутатов, в городе запустят полугодовой тестовый период. Как объяснили в Киевском метрополитене, этот этап чрезвычайно важен. В течение шести месяцев специалисты будут анализировать, как новые правила влияют на безопасность и комфорт абсолютно всех пассажиров. По результатам этого эксперимента финальные положения будут доработаны. Ранее мы писали, что в Украине впервые установлены единые правила перевозки домашних питомцев в междугородных и международных автобусах. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Животные, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter