Четвероногие пассажиры: получат ли собаки полноценный билет в киевское метро

Поездка в метро с большой собакой для многих киевлян до сих пор была чем-то из разряда фантастики, а перевозка даже маленьких питомцев часто становилась предметом споров. Однако вскоре ситуация может коренным образом измениться. Столичный метрополитен сделал шаг навстречу владельцам животных и инициировал общественное обсуждение нового, проекта правил, который может наконец сделать подземку по-настоящему дружелюбной к собакам.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

От сумок до намордников: что именно предлагается

Новый проект правил четко разграничивает требования для собак разных размеров, пытаясь найти баланс между комфортом владельцев животных и безопасностью других пассажиров.

Так, для перевозки маленьких собак владельцам придется использовать специальные сумки-переноски с водонепроницаемым или абсорбирующим дном, чтобы избежать любых неожиданностей.

Для крупных пород вход в метро будет разрешен только при наличии намордника и короткого поводка, что будет обеспечивать полный контроль.

Кроме того, инициатива вводит и общие ограничения: пассажирам с четвероногими друзьями предлагается пользоваться первым и последним вагонами поезда, а сами поездки совершать в межпиковые часы, чтобы избежать давки.

На всех хозяев также возлагается общая ответственность за соблюдение санитарных норм и правил безопасности для комфорта окружающих.

Путь к изменениям: от опроса до тестового периода

Судьба проекта теперь зависит от самих киевлян. Первым шагом станет опрос в приложении Київ Цифровий.

— Если киевляне поддержат опрос, проект подадут на голосование в Киевсовет, — подчеркнули в зоозащитной организации UAnimals, которая активно поддерживает инициативу.

В случае положительного решения депутатов, в городе запустят полугодовой тестовый период.

Как объяснили в Киевском метрополитене, этот этап чрезвычайно важен. В течение шести месяцев специалисты будут анализировать, как новые правила влияют на безопасность и комфорт абсолютно всех пассажиров. По результатам этого эксперимента финальные положения будут доработаны.

Ранее мы писали, что в Украине впервые установлены единые правила перевозки домашних питомцев в междугородных и международных автобусах.

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