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Четвероногие пассажиры: получат ли собаки полноценный билет в киевское метро

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 июля 2025, 16:30
Четвероногие пассажиры: получат ли собаки полноценный билет в киевское метро
Фото Pexels

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