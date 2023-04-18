Здається, мого улюбленця вкусив кліщ! Як розпізнати та витягнути паразита в собаки: покрокова інструкція

З приходом весняного тепла прогулянки на природі стають дедалі приємнішими. Прокидаються тварини та рослини, розпускаються квіти.
Люди починають виходити в парк та ліс, аби насолодитися красою весни та відпочити від буденних справ. І куди ж без домашніх улюбленців.
Та не варто забувати, що в цей час з’являються кліщі, для яких період активності розпочинається з квітня і триває до середини липня. Тому пам’ятай про захист свого собаки. Читай, як допомогти собаці, якщо його вкусив кліщ.
Передусім, варто запам’ятати ознаки, за якими можна визначити, що із собакою не все добре. Це проявляється такими симптомами:
Фото: Unsplash
Щоб запобігти кліщам у майбутньому, варто використовувати спеціальні засоби проти паразитів. Вони бувають у вигляді крапель на холку, спреїв, нашийників або таблеток.
А також у весняно-літній період не забувай оглядати домашнього улюбленця після кожної прогулянки на свіжому повітрі, аби своєчасно виявити небажаного сусіда.
Та в зоні ризику не лише тварини, а й люди. Для них кліщі несуть не менше загрози, аніж для домашніх улюбленців. Читай, як захиститися та що робити, якщо тебе вкусив кліщ.
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