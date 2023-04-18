Здається, мого улюбленця вкусив кліщ! Як розпізнати та витягнути паразита в собаки: покрокова інструкція

З приходом весняного тепла прогулянки на природі стають дедалі приємнішими. Прокидаються тварини та рослини, розпускаються квіти.

Люди починають виходити в парк та ліс, аби насолодитися красою весни та відпочити від буденних справ. І куди ж без домашніх улюбленців.

Та не варто забувати, що в цей час з’являються кліщі, для яких період активності розпочинається з квітня і триває до середини липня. Тому пам’ятай про захист свого собаки. Читай, як допомогти собаці, якщо його вкусив кліщ.

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Що робити, якщо собаку вкусив кліщ

Симптоми укусу кліща в собаки

Передусім, варто запам’ятати ознаки, за якими можна визначити, що із собакою не все добре. Це проявляється такими симптомами:

погіршення апетиту;

підвищення температури тіла тварини (нормальна температура коливається у межах 37,5 — 39 градусів);

флегматичний стан, відсутність інтересу до людей;

свербіж на місці укусу;

бліді слизові та задишка;

відмова від прогулянок;

малорухливий спосіб життя;

відсутність енергії та небажання грати;

постійне скиглення або гавкіт;

зміна кольору сечі.

Як витягнути кліща в собаки самостійно

Перед процедурою подбай про свою безпеку та вдягни гумові рукавички. Це необхідно зробити, аби не підхопити від кліща небезпечні для людини захворювання. Далі варто заспокоїти свого улюбленця та перемістити на добре освітлене місце. На місце, де знаходиться кліщ, капни спиртом чи олією для того, щоб перекрити паразиту доступ до кисню. Зазвичай через 20-30 хвилин він ослаблює свій хоботок.

Витягнути комаху з рани можна за допомогою пінцету чи спеціального інструменту для видалення кліщів. Потихеньку та обережно, ніби викручуючи, дістань паразита з тіла собаки. Ранку потрібно обробити йодом, а шерсть — засобом проти кліщів.

Профілактика укусів кліщів

Щоб запобігти кліщам у майбутньому, варто використовувати спеціальні засоби проти паразитів. Вони бувають у вигляді крапель на холку, спреїв, нашийників або таблеток.

А також у весняно-літній період не забувай оглядати домашнього улюбленця після кожної прогулянки на свіжому повітрі, аби своєчасно виявити небажаного сусіда.

Та в зоні ризику не лише тварини, а й люди. Для них кліщі несуть не менше загрози, аніж для домашніх улюбленців. Читай, як захиститися та що робити, якщо тебе вкусив кліщ.

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