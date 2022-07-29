Побалую свого улюбленця, адже він так просить! Які продукти категорично не можна давати собакам

Якщо ти зайшов(-ла) прочитати цей матеріал, значить, у тебе є домашній улюбленець. Ми знаємо, як це, коли твій чотирилапий друг чи подруга випрошують у тебе щось смачненьке. Інколи навіть люди балують тваринок тортиками чи цукерками, але тобі радимо про це забути.

Ветеринарка Інга Оганова з досвідом роботи 25 років розповіла, що не варто давати своєму улюбленцю, хоч як він проситиме.

Які продукти не можна давати собакам

Спиртне

Відчайдушні господарі інколи дають куштувати своїм собакам пиво, коли сидять з компанією друзів. Але цього не можна робити у жодному разі — це може призвести до отруєння, коми та летального кінця.

Кістки

Мультиплікаційна сфера поширює думку, що собаки люблять кістки та їх можна так задобрити. Дійсно, можна, на деякий час вони перемикнуть свою увагу на кістку. Але після цього може виникнути закорковування кишківника й травма “від рота до хвоста”.

Солодке

У жодному разі не давай собаці шоколад та інші солодощі. Така кількість цукру може порушити роботу серцево-судинної та нервової систем, спричинити розлад ШКТ.

А солодкий виноград може порушити роботу нирок, адже кісточки ягоди не виходять з організму тварини. Інші фрукти з кісточками також можуть викликати закорковування кишківника.

Цитрусові

Здебільшого домашні улюбленці байдужі до цитрусових, але є винятки. Проте не варто давати собакам апельсини чи мандарини, адже будуть порушення роботи ШКТ та алергія.

Консерви та ковбасні вироби

Не можна давати чотирилапим друзям їхні улюблені консерви та ковбасу — це шкодить роботі ШКТ, уражає нирки та порушує електролітний баланс. Також електролітний баланс може порушити великий вміст солі в їжі, її рівень треба контролювати.

Горіхи

Здивували горіхи? Деякі господарі дають своїм собакам горіхи макадамія, адже вони солодкі та мають приємний запах. Але те, що корисно для людини, шкодить тварині й викликає порушення роботи ШКТ, нервової системи та спазми м’язів.

Прострочені продукти

Не варто думати, що зіпсовану їжу можна віддати тварині. Прострочені продукти містять токсини та хвороботворні бактерії, які можуть викликати діарею, блювання, різні захворювання внутрішніх органів.

Тютюн

Якщо господар курить, варто слідкувати, щоб домашній улюбленець не гриз пачки з цигарками. Це може викликати порушення роботи травної, нервової та серцево-судинної систем. Крім того, загрожує втратою свідомості, судомами та навіть летальним кінцем.

Дитяче харчування

Якщо ти вигодовуєш мале цуценя дитячим харчуванням, то при тривалому споживанні це призводить до нестачі поживних речовин в організмі тварини.

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