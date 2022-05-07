Зібрались з чотирилапим за кордон? Читай, що потрібно знати про оновлені правила ввезення тварин у ЄС

Домашні улюбленці — члени родини, тому про них не варто забувати, навіть коли виїжджаєте за кордон.

Утім у країнах ЄС скасували спрощений режим ввезення тварин, який діяв після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Як змінилися правила ввозу тварин до ЄС

Якщо ви маєте собаку, кішку чи тхора, то хвостатий повинен:

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бути правильно ідентифікований за допомогою мікрочипа — вакцинований від сказу і мати дійсне щеплення;

пройти перевірку рівня антитіл проти сказу шляхом титрування;

мати дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або ж довідку про стан здоров’я, яка відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

За словами Зеленської, навіть якщо у вас немає якогось з вищезазначеного документа, то потрібно обов’язково повідомити про це прикордонника.

Щоб знати про всі оновлення щодо правил перетину кордону та в’їзду в конкретну країну, радимо переглянути інтерактивну карту від Міністерства закордонних справ України. Там є окремий пункт Перетин кордону з домашніми тваринами.

Планувати тривалу дорогу потрібно заздалегідь. Тож тримай прості поради, щоб підготуватись до подорожі з твариною.