Зібрались з чотирилапим за кордон? Читай, що потрібно знати про оновлені правила ввезення тварин у ЄС

Домашні улюбленці — члени родини, тому про них не варто забувати, навіть коли виїжджаєте за кордон.
Утім у країнах ЄС скасували спрощений режим ввезення тварин, який діяв після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.
Якщо ви маєте собаку, кішку чи тхора, то хвостатий повинен:
За словами Зеленської, навіть якщо у вас немає якогось з вищезазначеного документа, то потрібно обов’язково повідомити про це прикордонника.
Щоб знати про всі оновлення щодо правил перетину кордону та в’їзду в конкретну країну, радимо переглянути інтерактивну карту від Міністерства закордонних справ України. Там є окремий пункт Перетин кордону з домашніми тваринами.
Планувати тривалу дорогу потрібно заздалегідь. Тож тримай прості поради, щоб підготуватись до подорожі з твариною.