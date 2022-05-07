Собрались с четырёхлапыми за границу? Читай, что нужно знать об обновленных правилах ввоза животных в ЕС

Домашние любимцы — члены семьи, поэтому о них не стоит забывать, даже когда выезжаете за границу.

Однако в странах ЕС отменили упрощенный режим ввоза животных, который действовал после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

Как изменились правила ввоза животных в ЕС

Если у вас собака, кошка или хорек, то хвостатый должен:

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быть правильно идентифицирован с помощью микрочипа — вакцинирован от бешенства и иметь настоящую прививку;

пройти проверку уровня антител против бешенства путем титрования;

иметь действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или справку о состоянии здоровья, которая соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

По словам Зеленской, даже если у вас нет какого-либо из вышеперечисленного документа, то нужно обязательно сообщить об этом пограничнику.

Чтобы знать все обновления относительно правил пересечения границы и въезда в конкретную страну, советуем пересмотреть интерактивную карту от Министерства иностранных дел Украины. там есть отдельный пункт Пересечение границы с домашними животными.

Планировать долгую дорогу нужно заранее. Поэтому держи простые советы, чтобы подготовиться к путешествию с животным.