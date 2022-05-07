Собрались с четырёхлапыми за границу? Читай, что нужно знать об обновленных правилах ввоза животных в ЕС

Домашние любимцы — члены семьи, поэтому о них не стоит забывать, даже когда выезжаете за границу.
Однако в странах ЕС отменили упрощенный режим ввоза животных, который действовал после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.
Если у вас собака, кошка или хорек, то хвостатый должен:
По словам Зеленской, даже если у вас нет какого-либо из вышеперечисленного документа, то нужно обязательно сообщить об этом пограничнику.
Чтобы знать все обновления относительно правил пересечения границы и въезда в конкретную страну, советуем пересмотреть интерактивную карту от Министерства иностранных дел Украины. там есть отдельный пункт Пересечение границы с домашними животными.
Планировать долгую дорогу нужно заранее. Поэтому держи простые советы, чтобы подготовиться к путешествию с животным.