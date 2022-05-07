Путешествия и вдохновение

Собрались с четырёхлапыми за границу? Читай, что нужно знать об обновленных правилах ввоза животных в ЕС

Елена Яковлева, редактор сайта 07 мая 2022, 10:11
Правила ввезення тварин до ЄС - що змінилось
Фото: Unsplash

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