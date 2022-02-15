Прививки, паспорта и… просторная клетка: как путешествовать с животными и о чем следует помнить

Вы видели фото того волшебного ежика, который путешествует по разным живописным уголкам? Удивительно, какая интересная жизнь может быть не только у звезд или блогеров, но и у обычного животного.

Возможно, вы вдохновились примером колючего любимца соцсетей. Или когда-то уже задумывались над тем, что делать с домашним любимцем, когда едете в отпуск, и промелькнула идея взять его с собой.

Но как это сделать, если и самим трудно определить, какие документы нужны? Попробуем разобраться вместе во всех тонкостях вопроса.

Хороший пример вдохновляет

Помните тот прекрасный момент прокрастинации, когда можно посмотреть милые фото и видео о котиках и собачках? Понятно, что их обычно снимают на камеру дома, однако некоторые придумали кое-что поинтереснее.

Например, путешественник Терон Хамфри не просто показывает на своей странице в Instagram красивые фото из новых мест или забавные домашние видео своей собаки. Мужчина решил объединить все то, что мы так любим наблюдать в соцсетях, и показывает, как его любимец наслаждается исследованием новых мест.

А вот Генри и Балу доказали, что возможно все, и не только путешествия животных, но крепкая дружба между ними. Их владельцы показывают, как маленькие путешественники в объятиях друг друга наслаждаются видами как из шатра в горах, так и на дюнах в пустыне.

Как насчет украинских любимцев? Например, Евгений и Кристина когда-то путешествовали вдвоем, пока не встретили милую собачку на улицах индийского городка Кочи.

Так он получил имя Чапати, настоящую семью и тревел-блог с отметкой в ​​40 посещенных странах, среди которых как экзотические Непал и Тибет, так и традиционные Бельгия, Венгрия, Румыния, Македония и Албания.

Если вы путешествуете по Украине

Сначала нужно решить, планируете ли вы пересекать границу, какой вид транспорта выбираете и будут ли пересадки на другой. Если решили путешествовать собственной машиной, поездом или полететь самолетом со своим животным, то стоит оформить Ветеринарный паспорт и Ветеринарное свидетельство №1, которое можно получить только в государственной ветлечебнице за три дня до путешествия.

В ветеринарном свидетельстве указываются:

сведения о животном;

сведения о владельце и способе перевозки;

все профилактические обработки и диагностические исследования.

Если вы путешествуете за границей

Не только для людей правила въезда в определенную страну каждый день меняются. Поэтому если вы планируете путешествие со своим домашним питомцем за границу, следует тщательно проверить требования на официальных сайтах государственных органов страны ввоза об особенностях транспортировки.

Итак, необходимо сначала оформить Паспорт животного международного образца и Ветеринарное свидетельство №1, которое можно получить только в государственной ветлечебнице за три дня до путешествия на основе местного Ветеринарного паспорта.

Кроме того, практически каждая страна требует наличие Справки о прививках от бешенства, которую нужно сделать не ранее чем за три недели до поездки и не позднее чем за 11 месяцев.

Причем важно помнить: для путешествий в страны Евросоюза собаки, коты и хорьки должны иметь специальный электронный чип, имплантированный под холку. Поэтому инъекцию от бешенства можно делать только после введения чипа или хотя бы в один день.

Электронный чип совершенно безболезненно может ввести профессиональный ветеринар. Это необходимо, чтобы в случае потери домашнего любимца из виду хозяин мог найти его. Или же наоборот тот, кто увидит животное без присмотра, мог легко понять, чье оно и кому его нужно отдать.

Также, согласно международным правилам, в Паспорте животного международного образца или в Ветеринарном паспорте должна стоять отметка о комплексной вакцинации от вирусов (не позднее чем за месяц до начала путешествия) и дегельминтизации животного.

Некоторые страны требуют делать специальный тест крови на антитела к бешенству – через месяц после прививки и как минимум за три месяца до отъезда. Однако эту информацию нужно проверять в зависимости от страны, которую вы выбрали для поездки.

Если вы едете в Финляндию, Ирландию, Мальту или в Великобританию, то собаки дополнительно должны пройти курс лечения против особого вида гельминтов Echinococcus multilocularis не позднее чем за 24 часа до выезда и не ранее чем за 120 часов.

Еще одна важная рекомендация для владельцев породистых животных – желательно иметь с собой сведения о родословной.

Позаботьтесь о моральном состоянии вашего животного

Конечно же, все всегда тщательно готовят документы и прививки и порой забывают, что даже для людей смена локаций может быть стрессом. Что уж говорить о домашних любимцах, привыкших к покою и тому, что картинки меняется разве что в телевизоре.

Поэтому стоит позаботиться и о покое животного (но не переусердствуйте). Посоветуйтесь с ветеринаром, когда будете делать все необходимые процедуры для поездки. Он может подсказать, как лучше поддержать вашего питомца и сохранить его нервы.

Также часто путешествующие владельцы советуют постепенно готовить животное к поездке, приучать его к переноске, класть туда его любимую игрушку или плед. Нужно дать ему понять, что вы рядом и все будет хорошо.

Простой шаг – позвоните в аэропорт

Если вы решили, что хотите попробовать путешествовать с любимцем самолетом, то самым простым решением всех вопросов может стать звонок в аэропорт.

Например, у аэропорта Борисполь есть свой ветеринар в отделе пограничного инспекционного контроля, который находится в терминале D. Поэтому туда можно либо написать на почту [email protected], либо позвонить по номерам +38 (044) 281-75-92, +38 (067) 274-41-14.

Такие официальные данные предоставляет сам аэропорт, поскольку вопрос может заключаться часто еще и в том, что вас с животным сначала должны выпустить из страны. Для этого нужно иметь необходимый пакет перечисленных выше документов. Однако в наше непостоянное время иногда следует переспросить.

Кроме того, если вы будете знать полный список документов именно для своего маршрута, вам необходимо выбрать авиакомпанию, осуществляющую перевозки животных. Также следует узнать ее правила перевозки, которые обычно можно найти на сайте самой компании.

На руках или с багажом – как можно летать с любимцем

Перевозить животных можно разными способами. Это зависит от их веса, размера и вида, но этот момент всегда нужно уточнять в компании.

Первый вариант – оплатить любимцу место в пассажирском салоне. В этом случае обычно авиакомпании требуют, чтобы ваш компаньон весил менее 8-10 кг вместе с переноской. Исключения делают только для собак-поводырей.

Еще один вариант для более габаритных животных – перевозка в багаже. Конечно же, любимец должен быть в большом специальном контейнере со специальной табличкой, где указывается кличка животного, ФИО и контакты владельца.

Кроме того, всех животных нужно сажать в специальные переноски. И некоторые авиакомпании требуют наличие лицензированных контейнеров, отвечающих определенным нормам.

Однако, согласно принятым стандартам, запрещено перевозить собак в таких клетках, где они не могут полностью встать на лапы и выпрямиться. К тому же любой контейнер должен плотно закрываться и хорошо вентилироваться, а иногда требуется оставлять для любимца еду и воду (конечно же, нужно учитывать продолжительность полета и правила авиакомпании).

Что касается более мелких животных, то птиц разрешают перевозить в клетках, укрытых тканью, мелких грызунов – в стеклянных банках, а рыбок – в специальных контейнерах.

Особенности бронирования

Отметим, что часто у авиакомпаний есть лимит на количество пассажиров с животными — от двух до четырех человек на один самолет. Поэтому стоит заранее предупредить работников о своем любимце, если хотите перевозить его именно в салоне.

В основном сведения о животном, его способе перевозки и оплате вносятся уже во время онлайн-регистрации на рейс. Цена будет такой же, как плата за дополнительный багаж, однако точную стоимость нужно проверить на сайте авиакомпании. А вот билет для собаки-поводыря оплачивать не нужно, поскольку это больше насущная потребность.

По прилету вы имеете право проходить с животным по зеленому коридору.

Однако если у тебя еще нет любимца и ты очень хочешь иметь такого замечательного компаньона не только для путешествий, но и по жизни, читай, как работают приюты для животных в Украине. И возможно именно в одном из них ты найдешь того, кого казалось, не хватало все это время.