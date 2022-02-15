Щеплення, паспорти та… простора клітка: як подорожувати з тваринами та про що варто пам’ятати

Чи ви бачили фото того чарівного їжачка, який подорожує різними мальовничими куточками? Дивовижно, яке цікаве життя може бути не лише у зірок чи блогерів, але й у звичайної тваринки.

Можливо, ви надихнулись прикладом колючою зіркою соцмереж. Або ж колись уже задумувались над тим, що робити з домашнім улюбленцем, коли їдете у відпустку, і промайнула ідея взяти його з собою.

Та як це зробити, якщо і самим складно визначити, які документи потрібні? Спробуємо розібратись разом у всіх тонкощах питання.

Гарний приклад надихає

Пам’ятаєте той прекрасний момент прокрастинації, коли можна подивитись милі фото та відео про котиків і собачок? Зрозуміло, що їх зазвичай знімають на камеру вдома, однак дехто вигадав щось цікавіше.

Наприклад, мандрівник Терон Хамфрі не просто показує на своїй сторінці в Instagram красиві фото з нових місць чи кумедні домашні відео свого собаки. Чоловік вирішив об’єднати усе те, що ми так любимо споглядати у соцмережах, і показує, як його улюбленець насолоджується дослідженням нових місць.

А ось Генрі і Балу довели, що можливо все, і не тільки подорожі тварин, але міцна дружба між ними. Їхні власники показують, як маленькі мандрівники в обіймах одне одного насолоджуються краєвидами як із намету в горах, так і на дюнах в пустелі.

Як щодо українських улюбленців? Наприклад, Євген та Крістіна колись подорожували вдвох, поки не зустріли милого песика на вулицях індійського містечка Кочі.

Так він отримав ім’я Чапаті, справжню сім’ю та тревел-блог з відміткою у 40 відвіданих країн, серед яких як екзотичні Непал та Тибет, так і більш традиційні Бельгія, Угорщина, Румунія, Македонія та Албанія.

Якщо ви подорожуєте Україною

Спочатку потрібно вирішити, чи ви плануєте перетинати кордон, який вид транспорту обираєте і чи будуть пересадки на інший. Якщо вирішили подорожувати власною машиною, потягом або ж полетіти літаком зі своєю тваринкою, то варто оформити Ветеринарний паспорт та Ветеринарне свідоцтво №1, яке можна отримати тільки в державній ветлікарні за три дні до подорожі.

У ветеринарному свідоцтві зазначаються:

відомості про тварину;

відомості про власника та спосіб перевезення;

всі профілактичні обробки та діагностичні дослідження.

Якщо ви подорожуєте за кордоном

Не лише для людей правила в’їзду у певну країну щодня змінюються. Тому якщо ви плануєте подорож зі своїм домашнім улюбленцем за кордон, варто ретельно перевірити вимоги на офіційних сайтах державних органів країни ввезення про особливості транспортування.

Загалом необхідно спершу оформити Паспорт тварини міжнародного зразка та Ветеринарне свідоцтво №1, яке можна отримати тільки в державній ветлікарні за три дні до подорожі на основі місцевого Ветеринарного паспорта.

Крім того, практично кожна країна вимагає наявність Довідки про щеплення від сказу, яку потрібно зробити не раніше ніж за три тижні до поїздки та не пізніше ніж за 11 місяців.

При цьому важливо пам’ятати: для подорожей до країни Євросоюзу собаки, коти та тхори повинні мати спеціальний електронний чип, імплантований під холку. Тому ін’єкцію від сказу можна робити лише після введення чипа або хоча б в один день.

Електронний чип абсолютно безболісно може ввести професійний ветеринар. Це необхідно, щоб у разі втрати домашнього улюбленця з поля зору господар міг знайти його. Або ж навпаки той, хто побачить тварину без нагляду, міг легко зрозуміти, чия вона і кому її потрібно віддати.

Також, за міжнародними правилами, в Паспорті тварини міжнародного зразка або ж у Ветеринарному паспорті повинна стояти відмітка про комплексну вакцинацію від вірусів (не пізніше ніж за місяць до початку подорожі) і дегельмінтизацію тварини.

Деякі країни вимагають робити спеціальний тест крові на антитіла до сказу — через місяць після щеплення і як мінімум за три місяці до від’їзду. Проте цю інформацію потрібно перевіряти залежно від країни, яку ви обрали для подорожі.

Якщо ви їдете у Фінляндію, Ірландію, на Мальту або у Велику Британію, то собаки додатково повинні пройти курс лікування проти особливого виду гельмінтів Echinococcus multilocularis не пізніше ніж за 24 години до виїзду і не раніше ніж за 120 годин.

Ще одна важлива рекомендація для власників породистих тварин – бажано мати з собою відомості про родовід.

Потурбуйтесь про моральний стан вашої тварини

Звичайно ж, усі завжди ретельно готують документи та щеплення і часом забувають, що навіть для людей зміна локацій може бути стресом. Що й казати про домашніх улюбленців, які звикли до спокою і того, що картинка змінюється хіба що в телевізорі.

Тож варто попіклуватись і про спокій тварини (але не перестарайтеся). Порадьтеся з ветеринаром, коли робитимете усі необхідні процедури для поїздки. Він може підказати, як краще підтримати вашого улюбленця та зберегти його нерви.

Також власники, які часто подорожують, радять помірно готувати тварину до поїздки, привчати її до переноски, класти туди її улюблену іграшку чи плед. Потрібно дати їй зрозуміти, що ви поряд і все буде добре.

Простий крок – зателефонуйте в аеропорт

Якщо ви вирішили, що хочете спробувати подорожувати з улюбленцем літаком, то найпростішим розв’язанням усіх питань може стати дзвінок в аеропорт.

Наприклад, Бориспіль має свого ветеринара у відділі прикордонного інспекційного контролю, що розташований у терміналі D. Тому туди можна або написати на пошту [email protected], або ж зателефонувати за номерами +38 (044) 281-75-92, +38 (067) 274-41-14.

Такі офіційні дані надає сам аеропорт, оскільки питання може полягати часто ще й у тому, що вас із твариною спочатку мають випустити з країни. Для цього потрібно мати необхідний пакет документів, які ми перелічили вище. Проте у наш непостійний час іноді варто перепитати.

Окрім того, коли ви знатимете повний перелік документів саме для свого маршруту, вам необхідно вибрати авіакомпанію, яка здійснює перевезення тварин. Варто дізнатися її правила перевезення, які зазвичай можна знайти на сайті самої компанії.

На руках чи з багажем – як можна літати з улюбленцем

Перевозити тварин можна різними способами. Це залежить від їхньої ваги, розміру та навіть виду, але цей момент завжди потрібно уточнювати в компанії.

Перший варіант – придбати улюбленцю місце в пасажирському салоні. У цьому разі зазвичай авіакомпанії вимагають, щоб ваш компаньйон був менше ніж 8-10 кг разом із переноскою. Винятки роблять лише для собак-поводирів.

Ще один варіант для більш габаритних тваринок – перевезення у багажі. Звичайно ж, улюбленець має бути у великому спеціальному контейнері зі спеціальною табличкою, де зазначається кличка тварини, ПІБ і контакти власника.

Окрім того, усіх тварин необхідно садити в спеціальні переноски. І деякі авіакомпанії вимагають наявність ліцензованих контейнерів, які відповідають певним нормам.

Проте за загальноприйнятими стандартами заборонено перевозити собак у таких клітках, де вони не можуть повністю стати на лапи й випрямитися. До того ж будь-який контейнер має щільно закриватися і добре вентилюватися, а іноді вимагається залишати для улюбленця їжу та воду (звичайно, потрібно теж зважати на тривалість польоту та правила авіакомпанії).

Щодо більш дрібних тварин, то птахів дозволяють перевозити у клітках, накритих тканиною, дрібних гризунів – у скляних банках, а рибок – у спеціальних контейнерах.

Особливості бронювання

Зауважимо, що часто авіакомпанії мають ліміт на кількість пасажирів із тваринами, що коливається від двох до чотирьох осіб на один літак. Тому варто завчасно попередити працівників про свого улюбленця, якщо хочете перевозити його саме в салоні.

Здебільшого відомості про тварину, її спосіб перевезення та оплату вносяться вже під час онлайн-реєстрації на рейс. Ціна буде такою ж, як за додатковий багаж, проте точну вартість потрібно перевірити на сайті авіакомпанії. А от квиток для собаки-поводиря оплачувати не потрібно, оскільки це більше нагальна потреба.

Після прильоту ви маєте право проходити з твариною зеленим коридором.

Проте якщо ти ще не маєш улюбленця і дуже хочеш мати такого чудового компаньйона не тільки для подорожей, а й по життю, читай, як працюють притулки для тварин в Україні. І можливо саме в одному з них ти знайдеш того, кого здавалось не вистачало увесь цей час.