Не хватает элементарных “почесонов”. Почему в Украине растет количество бездомных животных и как работают приюты

Люди всегда хотят найти себе друга. И нередко они решают взять домой животное, чаще всего котика или собачку.

Но не всегда такая дружба заканчивается благополучно. Некоторые хозяева спустя несколько месяцев выбрасывают животных на улицу. И в лучшем случае они впоследствии оказываются в приюте.

Но часто люди имеют ложное представление о работе приютов и благотворительных организаций, помогающих животным.

Happy Paw (Счастливая лапа) — благотворительный фонд, который занимается судьбой бездомных котиков и собачек.

PR-менеджер фонда Анастасия Аболешева рассказала нам подробнее о работе приютов для животных.

Как животные попадают в приют

Чаще всего в приют попадают животные, оказавшиеся на улице, попавшие в беду, имеющие травмы либо спасенные волонтерами.

Когда травмированное животное выздоравливает, ему некуда возвращаться, поэтому приходится ждать своего хозяина в приюте.

— Приюты и зооволонтеры в Украине регулярно сталкиваются с людьми, которые имеют ложные представления о работе приютов, а потому подбрасывают (даже в мешках через ограждения) животных, таким образом снимая с себя любую ответственность за их жизнь.

Также Happy Paw поделились с нами внутренней статистикой фонда.

Согласно ей, за 2021 год фонд получил около 700 просьб-запросов от людей о том, чтобы отдать животное в приют, и только 270 — с желаниями адопции, то есть пристраивания животного.

Поэтому мы можем понять, что количество “нежелательных” животных, к сожалению, всегда превышает тех, кто находит дом.

— Количество животных в приютах, с которыми сотрудничает фонд, очень разное: от мини-приютов домашнего типа до тех, кто имеет большую территорию.

В мини-приютах может проживать от 20 до 50 животных. У тех, кто имеет большую территорию, может проживать более 1000 животных (приюты Сириус, SOS, Бест Френдс).

В общем, сколько позволяют финансовые возможности, свободные площади и здравый смысл основателей приютов.

Главная проблема бездомных животных в Украине

В Happy Paw говорят, что главная проблема — отсутствие культуры ответственного и гуманного отношения к животным среди украинцев.

Отсюда и переполненность приютов, загруженность работников, выгорание и разочарование волонтеров и жестокость к животным.

Бытовые проблемы и, главное, обеспечение базовых потребностей (пролечить и прокормить животных) — это то основное, чем круглосуточно заняты приюты.

Поэтому у них почти не остается времени на выгулы и социализацию животных, работу с посетителями и волонтерами или какие-нибудь просветительные мероприятия.

— Фонд взял на себя эту долгосрочную функцию — в рамках проекта Биоэтика мы организовываем уроки и занятия об ответственном, гуманном отношении к животным, проводим мероприятия в музеях, на фестивалях, приобщаем детей к тематическим конкурсам и помощи животным в приютах.

(Happy Paw в Музее науки)

Процедуры для животных в приюте

Приюты, с которыми сотрудничает фонд, проводят обязательный осмотр и санитарную обработку от паразитов для того, чтобы в закрытом пространстве одно животное не распространило болезнь на всех других.

Также приюты всегда пытаются стерилизовать животных, ведь это основной гуманный метод регулирования популяции бездомных кошек и собак.

В фонде говорят, что в нашей стране нет документа, четко определяющего санитарные нормы для животных.

Приюты переполнены, и часто выделить достаточно много места для каждого животного просто нет возможности.

Но, несмотря на это, хозяева приютов пытаются дать тепло каждому животному, в первую очередь, питание и медицинскую помощь.

Также городские коммунальные предприятия отчитываются перед городом, как содержатся животные в местных приютах или центрах реабилитации.

(иллюстративное фото)

Частные приюты — это общественные организации, которые также могут проверить государственные органы.

А вот передержки, мини-приюты или зарегистрированные организации, к сожалению, проверить невозможно, потому что они находятся на частных территориях.

Животные в приютах разные: и дружелюбные, и агрессивные, и напуганные, и ласковые. Все зависит от того, в каких условиях они проживали до приюта, как хозяева относились к ним.

Есть животные, нуждающиеся в особых условиях в новых семьях, и об этом обязательно предупреждают потенциальных новых хозяев.

Так как в приюте животные мало социализированы, они не всегда умеют ходить на поводке, им необходимо достаточно много времени, чтобы привыкнуть к новой территории и новым хозяевам.

Что нужно для содержания животных

На содержание животных нужно немало средств, ведь они нуждаются не только в пище, но и медикаментах и ​​теплом светлом помещении.

В среднем один кот съедает за месяц 2 кг корма, а средняя собака — 12 кг. Поэтому рассчет средств производится в зависимости от стоимости корма и количества животных.

Годовые потребности приютов измеряются десятками тонн и миллионами гривен.

— К примеру, собаки приюта Бест Френдс за неделю съедают более 2,5 т корма.

Зимой животным тоже необходимо находиться в тепле. Отапливаются приюты в зависимости от размещения животных и возможностей их хозяев.

Если животные находятся в домах или в квартирах, то газом или дровами.

Если же на улице, то хозяева пытаются строить утепленные вольеры и будки, зимой используют сено для утепления.

Где приюты берут средства на содержание животных

— Приюты в Украине существуют исключительно на средства пожертвований благотворителей — от обычных донейтов (пожертвований — ред.) по 10 гривен и до масштабных кампаний помощи от бизнеса или донорских организаций.

Коммунальные учреждения лечат, стерилизуют и пристраивают беспризорных животных за счет бюджета.

Мы в благотворительном фонде Happy Paw в этом плане, без преувеличения, уникальны, ведь уже десять лет помогаем не точечно, а масштабно и разнопланово животным в 60 приютах по всей Украине.

Фонд работает благодаря фандрейзингу среди благотворителей, помощи наших опекунов и сотрудничества со многими компаниями и бизнесами.

Закупает и передает питание для животных (корм, фарш, консервы), медицинские, гигиенические товары, амуницию, хозяйственные и строительные товары (дрова для отопления, материалы для вольеров и т.д.) в приюты.

(поездка в приют Бест Френдс)

Также фонд берет под финансовое кураторство тяжелобольных животных, например, за 2021 год пролечили 42 хвостатых.

— За 2021 год фонд помог приютам 142 тоннами корма и более 21 тысячей медикаментов. Вся помощь передается официально по документам, о чем мы отчитываемся на нашем сайте и в соцсетях.

Как можно взять животное из приюта

Бывает так, что животное очень долго не может найти своего хозяина и, без преувеличения, проводит всю жизнь в приюте.

Взрослые животные обладают уже сложившимся характером, симпатиями и привычками, поэтому на самом деле с ними даже легче ужиться, чем с озорным и активным молодняком.

В прошлом году фонд запустил проект Ищи своего именно для животных, нуждающихся в пристраивании, и таким образом популяризирует адопцию беспризорных животных в семье.

— В среднем приюты пристраивают по 10-30 животных в месяц. Вы должны быть готовы пройти собеседование в приюте и подготовить все необходимые условия для животного.

В фонде рассказывают, что часто приюты отказывают людям, если те хотят взять животное в офис или съемную квартиру, или для охраны здания.

Волонтеры уже не раз сталкивались со случаями, когда животных возвращают обратно в приюты, часто даже без объяснения причин.

К выбору хозяев приюты относятся ответственно, ведь легче сразу узнать все детали, чем лечить животное от болезней, неправильного питания или агрессии.

Счастливая история Ариши и Иванки

Ариша и Иванка всю свою жизнь, а это более 13 лет на двоих, провели в приюте Большое сердце, расположенном возле Борисполя.

На сайте фонда Happy Paw у обеих собак были профили для пристраивания и, к сожалению, им так и не удалось найти хозяев в Украине.

Крупногабаритные беспородные собачки со сложившимися привычками в возрасте имеют меньше шансов на адопцию в семье.

Но весной этого года волонтерской организации удалось транспортировать животных в США. Там Иванка и Ариша сначала социализировались, учились гулять на поводке и доверять людям, пока им искали новых хозяев.





Уже через месяц животные нашли дом! У Иванки теперь новое имя: ее зовут Ида, и она живет в Вакавиле, Калифорния.

А Ариша живет с семьей в собственном доме с двором в Санивейле, Калифорния.

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Как ты можешь помочь

Если ты не сможешь взять к себе животное, ты можешь стать его опекуном.

Для этого нужно выбрать понравившегося четырехлапого и ежемесячно платить определенную сумму на его содержание.

На эту сумму могут купить корм, необходимые лекарства и т.д., и ты будешь получать фотоотчёты.

— В основном самый легкий способ помочь животным в приютах — финансовый.

Просто пожертвовать средства в приют, который вы знаете или проверили волонтеры, или на сайте фонда можно выбрать конкретную цель либо акцию сбора.

Ты гарантированно будешь чувствовать себя счастливее, ведь сделал/-ла доброе дело.

Также ты всегда можешь приехать прямо в приют и помочь.

— На нашем сайте в разделе Содержатели можно выбрать, какой приют географически ближе тебе, позвонить по телефону и договориться о приезде.

Сейчас зимой в приютах много физической работы: расчищать снег, раскидать сено и дрова, помогать кормить животных.

А еще приюты с собаками очень нуждаются в социализации для животных: выгулах, “почесонах” и просто банальном человеческом общении.

Из-за недостатка общения и социализации образуется замкнутый круг — животные не адаптированы к людям, соответственно, их не забирают из приютов.

Животные помогают нам в разных сферах нашей жизни. Охраняют границы, следят за правопорядком в полиции и даже могут заменить глаза слепым.

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