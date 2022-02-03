Не хватает элементарных “почесонов”. Почему в Украине растет количество бездомных животных и как работают приюты

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 февраля 2022, 16:00
Як працюють притулки для тварин в Україні
Фото: Unsplash, Pexels, Happy Paw

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