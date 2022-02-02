Моя Плюша: история Сергея Гаврилюка и его собаки-поводыря

Каждый незрячий человек хотел бы иметь друга, который помогал бы ему передвигаться, указывал путь и поддерживал в сложные моменты. Такими друзьями становятся собаки-поводыри.

Собака-поводырь — это специально обученное животное с определенными навыками, которое помогает незрячему человеку во всех сферах жизни.

Посчастливилось иметь такого друга, а точнее подругу Плюшу, 50-летнему Сергею Гаврилюку. Хоть искал он ее долго, но теперь счастлив.

Сергей родом из Новомосковска Днепропетровской области. Он потерял зрение из-за производственной травмы еще в 1989 году.

Мужчине повезло поехать на лечение в США, где узнал о собаках-поводырях. С тех пор мечтал когда-нибудь получить такого помощника.

(иллюстративное фото)

Начало поисков

Как только Сергей научился работать с интернетом, принялся искать информацию о собаках-поводырях.

Мужчина рассказывает, что нашел разные благотворительные организации, в частности в Америке и Британии, где учат таких собак. Затем их бесплатно передают слепым людям — гражданам тех стран.

Иностранец может купить готового поводыря, однако это стоит очень дорого. Приблизительно 1 млн грн. Сумма неподъемная для человека с инвалидностью, — признается Сергей.

Но мужчина не сдавался, и ему повезло. Во время своих поисков он нашел Международную полицейскую корпорацию общественной безопасности, где дрессируют собак для разных целей.

В то время там действовала программа по подготовке собак-поводырей. Точнее, энтузиасты за свой счет обучали двух собачек.

Сергей быстро выяснил, как можно получить четырехлапого друга, и отправился в Одессу.

Встреча с Плюшей

— Сначала мы с Плюшей познакомились и привыкали друг к другу, изучая повадки, — рассказал Сергей.

Потом, говорит мужчина, они вместе начали ходить по разным маршрутам. Сергей удивлялся, что собака умеет многое и в самом деле может заменить глаза.

Через два месяца я стал счастливым обладателем Плюши, молодого голден-ретривера.

Вместе с собакой вернулся в родной город и стал знакомить ее с нужными маршрутами.

До знакомства с Плюшей Сергей мало двигался. Для этого потребовалась помощь родных или знакомых соцработников.

— С собакой было гораздо проще. Познакомил ее с дорогой в магазин, аптеку, больницу.

Стоит только сказать: “Больница”, и Плюша точно знает, куда свернуть.

Собака сама может выбирать путь и обходить препятствия на нем. Сергей перестал травмироваться, натыкаясь на преграды. И начал экономить время в дороге, ведь ходит увереннее и быстрее.

Также Плюша помогает хозяину с работой. Когда Сергей находился на лечении в США, он научился делать массажи. Делал их в местном медцентре, а когда его закрыли, начал практиковать у клиентов на дому.

(иллюстративное фото)

Трудно было найти нужный дом, подъезд, этаж. Все нужно было расспрашивать и считать. Теперь все это делает Плюша.

— Мы с Плюшей — единое целое, — объясняет Сергей. — Я так ей доверяю, что иногда даже забываю, что не вижу.

Активность с собакой-поводырем

Собака-поводырь — это не просто друг. Это дверь в мир.

Спустя два года после знакомства с Плюшей Сергей уже объездил всю Украину, покорил Говерлу и еще несколько карпатских вершин, часто бывает в столице.

Также мужчина любит путешествовать самолетами. Плюша разделяет его увлечение. Она проходит в салон, ложится у ног и спокойно лежит до посадки.

В неизвестном аэропорту она сама ориентируется, куда идти, следует за другими пассажирами и никогда не ошибается.

Столичное метро и собака-поводырь

Когда-то в киевское метро не пустили слепого молодого человека с собакой. Сергей захотел проверить это на себе.

— Дежурная на станции сначала не соглашалась пропускать нас, но подошел полицейский, проверил наши документы и сказал, что мы можем проходить, — рассказал Гаврилюк.

Собака считается поводырем только в том случае, если у нее есть специальный сертификат. У Плюши он имеется, а у того парня в метро его не было, ведь собаку он учил самостоятельно.

Подготовка собак-поводырей очень дорогостоящая. Их готовят круглый год, и потом такой друг стоит около €30 тыс. Именно поэтому в Украине нет подобных программ помощи для незрячих.

Люди с недостатками зрения могут функционировать не хуже других. Могут найти любимую работу и стать лучшими в чем-то.

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