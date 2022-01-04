Ремонт машин вслепую! История автомеханика, потерявшего зрение, но не призвание

Киевлянин Дмитрий Зима делает замечание подчиненному, что тот подал инструмент другого размера. И вроде ничего особенного, но понял это автомеханик на ощупь.
Последний раз Дмитрий видел этот мир 15 лет назад. В руках восьмилетнего мальчика взорвалась запчасть, которую они чинили с братом.
Конденсатор — старая запчасть телевизора. При подаче на него большого напряжения он взрывается.
Конденсатор — старая запчасть телевизора. При подаче на него большого напряжения он взрывается.
Тогда он потерял один из пальцев и почти полностью — зрение. Мужчина говорит, что вдруг стало темно и он не почувствовал боли.
Дальше шесть операций и полная потеря зрения в 16. Самая большая мечта — водить авто, как отец, — становится недостижимой.
Годами об автомобилях только слушал в телефоне. А потом с женой купили первое семейное авто, которое чинить решил сам.
Глаза боятся — руки делают. У меня глаза не боялись, а делали руки.
Глаза боятся — руки делают. У меня глаза не боялись, а делали руки.
Тогда же незрячего механика-самоучку замечает владелец СТО. И берется учить Дмитрия.
Больше интереса ради. Я просто видел, как он делал, и когда мы познакомились, первое впечатление: он не слепой и видит, как мы.
Больше интереса ради. Я просто видел, как он делал, и когда мы познакомились, первое впечатление: он не слепой и видит, как мы.
Лицо всегда в направлении работы, во время разговора — взгляд в глаза собеседнику, мастерской двигается свободно.
Близкие вообще меня всегда подкалывают, что я всех обманываю и государство мне зря платит, — шутит Дмитрий.
Близкие вообще меня всегда подкалывают, что я всех обманываю и государство мне зря платит, — шутит Дмитрий.
То, что Дима незрячий, начинаешь замечать со временем — едва заметные прикосновения руками, когда что-то обходит, и регулярные столкновения с предметами.
Впрочем, это не помешало механику разобраться в автомобилях настолько, чтобы дорасти до собственного СТО.
Стеллажи я ставил, ремонт в кабинете сверху, ремонт на кухне снизу — тоже я делал.
Стеллажи я ставил, ремонт в кабинете сверху, ремонт на кухне снизу — тоже я делал.
Дмитрий может запросто сделать капремонт двигателя — вслепую. Почти все — без помощи.
Признается, приходящие к нему впервые доверяют свои автомобили незрячему механику настороженно. Пока не увидят в работе.
Если ты любишь то, что ты делаешь, то ты будешь заниматься этим, не смотря ни на что. Я верю в то, что все будет, все вернется, и буду готов.
Если ты любишь то, что ты делаешь, то ты будешь заниматься этим, не смотря ни на что. Я верю в то, что все будет, все вернется, и буду готов.
Вот так, несмотря ни на что, Дмитрий продолжает развиваться и не прекращает верить в медицину.
А пока — все на ощупь. И самое важное, чтобы все вещи были на своих местах.
У нас есть для тебя еще вдохновляющая история. Ветеран Роман Кашпур установил рекорд Украины, самостоятельно сдвинув с места 16-тонный самолет.
Возможно, эта история тебе кажется не такой шокирующей, но представь, что Роман потерял ногу во время войны.
Нужно собственным примером показывать таким тяжелораненым ребятам, что ампутация — это только запись на бумаге, которая никак не ограничивает, — рассказывает ветеран.
Нужно собственным примером показывать таким тяжелораненым ребятам, что ампутация — это только запись на бумаге, которая никак не ограничивает, — рассказывает ветеран.