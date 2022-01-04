Розповіді

Ремонт машин наосліп! Історія автомеханіка, який втратив зір, але не покликання

Майя Підгородецька, журналістка програми Вікна-новини, fashion-блогерка 04 Січня 2022, 17:30
Історія сліпого автомеханіка

Більше новин
Ремонт машин наосліп! Історія автомеханіка, який втратив зір, але не покликання
У будь-якому разі він Обраний: Кіану Рівз пожертвував 70% гонорару за Матрицю на дослідження лейкемії
Міфи про червону рибу: розповідаємо, що потрібно знати
Міфи про морський делікатес: все, що потрібно знати про червону рибу
Грбанюк
Хутро, глибоке декольте, ботфорти: Ігор Грабарук ексклюзивно про резонанс з юристкою
Ксенія Мішина про любов до свого тіла
Медитації та фото в купальнику сумісні — Ксенія Мішина про любов до себе
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ремонт машин наосліп! Історія автомеханіка, який втратив зір, але не покликання
Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу: як 20-річна дівчина-медик рятує життя на війні
Тетяна Іванівна
Картинна галерея та ботсад дорогою додому: історія двірнички, яка власноруч ремонтує під’їзди
Погрози фермеру
Погрожують не вперше! Історія фермера, будинок якого обстріляли з гранатомета
Самотня бабуся
Живе одна без світла та води: історія бабусі, яка не хоче покидати рідний дім

Відео
0:04:34
Грбанюк

Хутро, глибоке декольте, ботфорти: Ігор Грабарук ексклюзивно про резонанс з юристкою
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 04.01.2022 (17:30)
0:04:13
Аферисты
Ваша кімната — більше не ваша: як до киянина прийшли нові господарі його житла
0:01:16
USA
Масштабні лісові пожежі спалахнули в американському штаті Колорадо
0:03:25
Спасатель
Ризикував життям! Як хлопець витягнув бабусю і двох дітей з палаючого будинку
0:04:00
побиття медиків у Запоріжжі
Родичі померлого малюка жорстоко побили медиків — що стало причиною скандалу на Запоріжжі
0:20:00
Випуск 22.00
Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (22:00)
0:00:45
Зеленский и Байден
Розмова Зеленського та Байдена: усі подробиці першого міжнародного дзвінка року
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (17:30)
0:03:11
Стоунхендж
Бетонні брили за півтора мільйона гривень: як у Харкові з’явився Стоунхендж
Більше відео
Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу: як 20-річна дівчина-медик рятує життя на війні
Читати далі
Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу: як 20-річна дівчина-медик рятує життя на війні