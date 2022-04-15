Тихі жертви війни: як небайдужі європейці допомагають домашнім улюбленцям українців та спрощують правила

Свою руку допомоги країни ЄС простягли не лише вимушеним переселенцям з України, а і їхнім домашнім улюбленцям.

Біля кожного пункту пропуску країн, що на заході межують з Україною, розташувалися десятки ветеринарних наметів. Тут небайдужі європейці надають ветеринарну допомогу, їжу та все необхідне для чотирилапих гостей.

Волонтери допомагають зорієнтуватись власникам тварин також у тому, де зробити всі необхідні документи та вакцинацію для улюбленців. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Власникам тварин навіть пропонують залишати чотирилапих в тенті на ніч. Волонтери про них дбатимуть, поки господарі відпочинуть після виснажливої подорожі.

Аби врятувати від війни улюбленців, уряди європейських країн пішли безпрецедентний крок — домашніх тварин у супроводі господарів дозволено пропускати через кордон без будь-яких документів.

Втім, потрапивши на територію ЄС, для подальшого легального перебування тваринку все ж таки потрібно зареєструвати.

Якщо ж хтось забув звернутись до ветеринарного пункту біля кордону, то нічого страшного. Можна спокійно їхати транзитом до пункту свого призначення і вже там йти до ветеринара й отримувати щеплення, чіп та документи.

Тихі жертви війни — так європейці називають чотирилапих, які прибули зі своїми господарями з України. Їм допомагають на рівні з людьми та закликають людей не залишати їх у своїх домівках, а брати з собою, якщо доводиться евакуюватись. Вони теж мають право бути в безпеці.

Часом, перебуваючи далеко від Батьківщини, може стати надто сумно і душі так бажається почути щось рідне. Якщо відчуваєш те ж саме, читай, як допомагає українська пісня у важку хвилину та обирай собі одну в плейлист.