Тихие жертвы войны: как небезразличные европейцы помогают домашним любимцам украинцев и упрощают правила

Свою руку помощи страны ЕС протянули не только вынужденным переселенцам из Украины, но и их домашним питомцам.

У каждого пункта пропуска стран, на западе граничащих с Украиной, расположились десятки ветеринарных палаток. Здесь небезразличные европейцы оказывают ветеринарную помощь, еду и все необходимое для четырёхлапых гостей.

Волонтеры помогают сориентироваться владельцам животных в том, где сделать все необходимые документы и вакцинацию для любимцев. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Владельцам животных даже предлагают оставлять четырехлапых в тенте на ночь. Волонтеры о них будут заботиться, пока хозяева отдохнут после изнурительной поездки.

Чтобы спасти от войны любимцев, правительства европейских стран последовали беспрецедентному шагу – домашних животных в сопровождении хозяев разрешено пропускать через границу без каких-либо документов.

Впрочем, попав на территорию ЕС, для дальнейшего легального пребывания животное все же нужно зарегистрировать.

Если кто-то забыл обратиться в ветеринарный пункт у границы, ничего страшного. Можно спокойно ехать транзитом в пункт своего назначения и уже там идти к ветеринару и получать прививку, чип и документы.

Тихие жертвы войны – так европейцы называют четырехлапых, прибывших со своими хозяевами из Украины. Им помогают наравне с людьми и призывают людей не оставлять их в своих домах, а брать с собой, если приходится эвакуироваться. Они тоже вправе быть в безопасности.

Иногда, находясь далеко от Родины, может стать слишком грустно и душе так желается услышать что-нибудь родное. Если чувствуешь то же самое, читай, как помогает украинская песня в трудную минуту и ​​выбирай себе одну в плейлист.