Через війну осиротіли не лише діти. Як українці допомагають покинутим тваринам під час війни

Під час війни найважливіше — зберегти життя людей. Але у багатьох родинах є домашні улюбленці, які теж тремтять від страху при звуках сирен, пострілів чи під час вибухів.
Через війну осиротіли не лише діти, а й тварини. Люди, тікаючи з-під вогню, переносили домашніх улюбленців на руках, в тісноті везли в машинах та доставляли евакуаційними потягами.
Але часто, від безвиході, тварин доводилося залишати у вольєрах чи порожніх домівках. Вони помирають від голоду й осколкових ран, чимало волонтерів рятують та вивозять чужих тварин на безпечні території. Або кілька кілометрів несуть пішки їжу для домашніх улюбленців.
Якщо котиків чи маленьких собак евакуювати легше, то з великими усе значно складніше. Після звільнення окупованих міст багато господарів теж розшукують своїх тварин.
Якщо ти побачив поранену тварину та хочеш їй допомогти — треба знати правила. Раніше ми розповідали, як самостійно надати допомогу тварині при кровотечі чи переломі.