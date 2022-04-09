Через війну осиротіли не лише діти. Як українці допомагають покинутим тваринам під час війни

Під час війни найважливіше — зберегти життя людей. Але у багатьох родинах є домашні улюбленці, які теж тремтять від страху при звуках сирен, пострілів чи під час вибухів.

Через війну осиротіли не лише діти, а й тварини. Люди, тікаючи з-під вогню, переносили домашніх улюбленців на руках, в тісноті везли в машинах та доставляли евакуаційними потягами.

Але часто, від безвиході, тварин доводилося залишати у вольєрах чи порожніх домівках. Вони помирають від голоду й осколкових ран, чимало волонтерів рятують та вивозять чужих тварин на безпечні території. Або кілька кілометрів несуть пішки їжу для домашніх улюбленців.

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