Що відомо про Petsi? В Україні з’явився застосунок для пошуку зниклих тварин

Через війну однією з найпоширеніших проблем стали загублені домашні улюбленці. Якщо ви знайшли чи загубили тварину, ми розповімо, що робити далі.

Застосунок Petsi

Це український застосунок, в якому можна розмістити інформацію про загублених і знайдених домашніх улюбленців під час війни. Про його запуск повідомила волонтерська організація захисту прав тварин UAnimals.

Той, хто побачить загублену тварину, може через застосунок надіслати фото та інформацію про неї і допомогти їй знайти свого господаря.

Спільними силами ми зможемо врятувати максимум життів! — переконані автори застосунку.

Завантажити його вже можна у PlayMarket та AppStore.

А ми нагадаємо, що в столиці волонтери створили ЗооПатруль, який рятує тварин, що залишилися в порожніх домівках, з пастки.

За три тижні волонтери врятували вже понад 200 тварин, а ще 500 улюбленців вдалося визволити простим людям, які подивились відеоінструкції в соціальних мережах ЗооПатруля. Дізнатися більше про історію людяності й любові до чотирилапих можна за посиланням.