Собачий патруль по-українськи: як волонтери рятують чотирилапих у Києві

У паніці під час обстрілів та вибухів люди тікали з Києва, хто як міг, з мінімальним набором речей.

Не всі мали змогу забрати з собою домашніх улюбленців, тож тварини чекають тижнями під завалами на звільнення.

Волонтери створили в столиці ЗооПатруль, який рятує з пастки тварин, які залишилися в порожніх домівках.

За три тижні волонтери врятували вже понад 200 тварин, а ще 500 улюбленців вдалося визволити простим людям, які подивились відеоінструкції в соціальних мережах ЗооПатруля.

Як усе почалося

Історія ЗооПатруля розпочалася з одного врятованого кота. Продюсер Дмитро Ревнюк вирішив не виїжджати з Києва, тож одного дня отримав дзвінок від сусідки з проханням врятувати кота.

Дмитро з другом у “варварський спосіб” вирізали двері та врятували тварину, яка просиділа цілий тиждень під замком.

Кіт зрадів, поліз обійматися, замурчав. Це надихнуло мене на подальші дії, тож я опублікував пост про безкоштовне звільнення тварин.

Багато людей відгукнулися на це оголошення. Тоді Дмитро разом з дружиною вирішив заснувати організацію, до якої долучив свою знайому Марію Єрохіну. Так з’явився ЗооПатруль.

Нині по Києву працює близько 13 патрулів.

— На старті ми отримували близько 100 запитів у день, а зараз — 800, — розповідає головна координаторка Зоопатруля Марія Єрохіна.

Робота ЗооПатруля

На початку працівники ЗооПатруля приймали заявки телефоном чи смс. А згодом створили гугл-форму, яку зараз заповнюють господарі. До ініціативи долучились десятки волонтерів.

Хтось працює у патрулях, а хтось складає таблиці, приймає дзвінки з гарячої лінії чи відповідає на повідомлення у соціальних мережах.

Перед виїздом завжди дізнаємось актуальність порятунку.

— Багато людей рятують тварин за нашими відео, у яких ми пояснюємо, як краще врятувати тварину, — наголошує Марія.

У своїх соціальних мережах волонтери показують, як викрутити чи вибити дверне вічко та нагодувати й напоїти тварину. Або ж як зробити дірку в стіні для того, щоб кіт зміг поїсти.

ЗооПатруль співпрацює з ветеринарами, які консультують волонтерів щодо питань здоров’я врятованих тварин.

Як звільняють тварин

Є три варіанти порятунку, на який господарі мають дати згоду.

Волонтери просвердлюють у дверях чи стіні невеличку дірку. Через неї насипають корм, а через трубку наливають воду тварині.

Отвір. Його роблять або у самих дверях, або у стіні поруч. Таким чином тварина може вийти з квартири, тоді її передають сусідам, родичам чи друзям.

Відбувається тільки із відеозгоди власника квартири, це зламування дверей або самого замка.

— Ми заходимо у квартиру, беремо речі тваринки: переноску, туалет, корм. Тоді зачиняємо квартиру, щоб ніхто інший туди не потрапив, — наголошує Марія.

Найбільш дефіцитні речі, які потрібні патрулям — корм та паливо. Волонтери постійно годують тварин, залишають корм тим, хто за ними доглядає, а також роздають їжу притулкам. А ще вони шукають людей на перетримку тварин.

Нам потрібні люди, які зможуть впіймати великих собак або кішок. Багато запитів щодо приватних будинків.

Якщо ви лишили улюбленця замкненим у квартирі, вам потрібно заповнити гугл-форму.

Залиште свої контакти, опишіть, у яких умовах покинули тварину, та дайте дозвіл на рятувальні дії волонтерам. За нагоди допоможіть знайти тимчасовий прихисток для свого улюбленця.

Тим, кому вдається забрати тварину з собою, треба знати деякі правила. Раніше ми розповідали, як безпечно евакуювати тварину.