Собачий патруль по-українськи: як волонтери рятують чотирилапих у Києві

У паніці під час обстрілів та вибухів люди тікали з Києва, хто як міг, з мінімальним набором речей.
Не всі мали змогу забрати з собою домашніх улюбленців, тож тварини чекають тижнями під завалами на звільнення.
Волонтери створили в столиці ЗооПатруль, який рятує з пастки тварин, які залишилися в порожніх домівках.
За три тижні волонтери врятували вже понад 200 тварин, а ще 500 улюбленців вдалося визволити простим людям, які подивились відеоінструкції в соціальних мережах ЗооПатруля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗооПатруль Київ (@zoopatrulkyiv)
Публикация от ЗооПатруль Київ (@zoopatrulkyiv)
Історія ЗооПатруля розпочалася з одного врятованого кота. Продюсер Дмитро Ревнюк вирішив не виїжджати з Києва, тож одного дня отримав дзвінок від сусідки з проханням врятувати кота.
Дмитро з другом у “варварський спосіб” вирізали двері та врятували тварину, яка просиділа цілий тиждень під замком.
Кіт зрадів, поліз обійматися, замурчав. Це надихнуло мене на подальші дії, тож я опублікував пост про безкоштовне звільнення тварин.
Кіт зрадів, поліз обійматися, замурчав. Це надихнуло мене на подальші дії, тож я опублікував пост про безкоштовне звільнення тварин.
Багато людей відгукнулися на це оголошення. Тоді Дмитро разом з дружиною вирішив заснувати організацію, до якої долучив свою знайому Марію Єрохіну. Так з’явився ЗооПатруль.
Нині по Києву працює близько 13 патрулів.
Нині по Києву працює близько 13 патрулів.
— На старті ми отримували близько 100 запитів у день, а зараз — 800, — розповідає головна координаторка Зоопатруля Марія Єрохіна.
На початку працівники ЗооПатруля приймали заявки телефоном чи смс. А згодом створили гугл-форму, яку зараз заповнюють господарі. До ініціативи долучились десятки волонтерів.
Хтось працює у патрулях, а хтось складає таблиці, приймає дзвінки з гарячої лінії чи відповідає на повідомлення у соціальних мережах.
Перед виїздом завжди дізнаємось актуальність порятунку.
Перед виїздом завжди дізнаємось актуальність порятунку.
— Багато людей рятують тварин за нашими відео, у яких ми пояснюємо, як краще врятувати тварину, — наголошує Марія.
У своїх соціальних мережах волонтери показують, як викрутити чи вибити дверне вічко та нагодувати й напоїти тварину. Або ж як зробити дірку в стіні для того, щоб кіт зміг поїсти.
ЗооПатруль співпрацює з ветеринарами, які консультують волонтерів щодо питань здоров’я врятованих тварин.
Є три варіанти порятунку, на який господарі мають дати згоду.
— Ми заходимо у квартиру, беремо речі тваринки: переноску, туалет, корм. Тоді зачиняємо квартиру, щоб ніхто інший туди не потрапив, — наголошує Марія.
Найбільш дефіцитні речі, які потрібні патрулям — корм та паливо. Волонтери постійно годують тварин, залишають корм тим, хто за ними доглядає, а також роздають їжу притулкам. А ще вони шукають людей на перетримку тварин.
Нам потрібні люди, які зможуть впіймати великих собак або кішок. Багато запитів щодо приватних будинків.
Нам потрібні люди, які зможуть впіймати великих собак або кішок. Багато запитів щодо приватних будинків.
Якщо ви лишили улюбленця замкненим у квартирі, вам потрібно заповнити гугл-форму.
Залиште свої контакти, опишіть, у яких умовах покинули тварину, та дайте дозвіл на рятувальні дії волонтерам. За нагоди допоможіть знайти тимчасовий прихисток для свого улюбленця.
Тим, кому вдається забрати тварину з собою, треба знати деякі правила. Раніше ми розповідали, як безпечно евакуювати тварину.