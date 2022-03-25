Собачий патруль по-украински: как волонтеры спасают четырёхлапых в Киеве

В панике во время обстрелов и взрывов люди убегали из Киева, кто как мог, с минимальным набором вещей.
Не все могли забрать с собой домашних любимцев, поэтому животные неделями ждут под завалами своего освобождения.
Волонтеры создали в столице ЗооПатруль, спасающий из ловушки животных, оставшихся в пустых домах.
За три недели волонтеры спасли более 200 животных, а еще 500 любимцев удалось освободить простым людям, которые посмотрели видеоинструкции в социальных сетях ЗооПатруля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗооПатруль Київ (@zoopatrulkyiv)
Публикация от ЗооПатруль Київ (@zoopatrulkyiv)
История ЗооПатруля началась с одного спасенного кота. Продюсер Дмитрий Ревнюк решил не выезжать из Киева и однажды получил звонок от соседки с просьбой спасти кота.
Дмитрий с другом “варварским образом” вырезали дверь и спасли животное, просидевшее целую неделю под замком.
Кот обрадовался, полез обниматься, замурлыкал. Это вдохновило меня на дальнейшие действия, поэтому я опубликовал пост о бесплатном освобождении животных.
Кот обрадовался, полез обниматься, замурлыкал. Это вдохновило меня на дальнейшие действия, поэтому я опубликовал пост о бесплатном освобождении животных.
Многие откликнулись на это объявление. Тогда Дмитрий вместе с женой решил основать организацию, помогать которой согласилась его знакомая Мария Ерохина. Так появился ЗооПатруль.
Сейчас по Киеву работает около 13 патрулей.
Сейчас по Киеву работает около 13 патрулей.
— На старте мы получали около 100 запросов в день, а сейчас 800, — рассказывает главный координатор Зоопатруля Мария Ерохина.
В начале работники ЗооПатруля принимали заявки по телефону или смс. А потом создали гугл-форму, которую сейчас заполняют хозяева. К инициативе присоединились десятки волонтеров.
Кто-то работает в патрулях, а кто-то составляет таблицы, принимает звонки с горячей линии или отвечает на сообщения в социальных сетях.
Перед выездом всегда уточняем актуальность спасения.
Перед выездом всегда уточняем актуальность спасения.
— Многие спасают животных по нашим видео, в которых мы объясняем, как лучше спасти животное, — отмечает Мария.
В своих социальных сетях волонтеры показывают, как выкрутить или выбить дверную ячейку и накормить и напоить животное. Или как сделать дыру в стене для того, чтобы кот смог поесть.
ЗооПатруль сотрудничает с ветеринарами, которые консультируют волонтеров по вопросам здоровья спасенных животных.
Есть три варианта спасения, на которые хозяева должны дать согласие.
— Мы заходим в квартиру, берем вещи животного: переноску, туалет корм. Затем закрываем квартиру, чтобы никто другой туда не попал, — говорит Мария.
Наиболее дефицитные вещи, которые нужны патрулям — корм и топливо. Волонтеры постоянно кормят животных, оставляют корм людям, которые за ними ухаживают, а также раздают еду приютам. А еще они ищут людей на передержку животных.
Нам нужны люди, которые могут поймать больших собак или кошек. Много запросов по частным домам.
Нам нужны люди, которые могут поймать больших собак или кошек. Много запросов по частным домам.
Если вы оставили любимца запертым в квартире, вам нужно заполнить гугл-форму.
Оставьте свои контакты, опишите, в каких условиях покинули животное, и дайте разрешение на спасательные действия волонтерам. Если есть возможность, помогите найти временное убежище для своего любимца.
Тем, кому удается забрать животное с собой, нужно знать некоторые правила. Ранее мы рассказывали, как безопасно эвакуировать животное.