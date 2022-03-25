Собачий патруль по-украински: как волонтеры спасают четырёхлапых в Киеве

В панике во время обстрелов и взрывов люди убегали из Киева, кто как мог, с минимальным набором вещей.

Не все могли забрать с собой домашних любимцев, поэтому животные неделями ждут под завалами своего освобождения.

Волонтеры создали в столице ЗооПатруль, спасающий из ловушки животных, оставшихся в пустых домах.

За три недели волонтеры спасли более 200 животных, а еще 500 любимцев удалось освободить простым людям, которые посмотрели видеоинструкции в социальных сетях ЗооПатруля.

Как все началось

История ЗооПатруля началась с одного спасенного кота. Продюсер Дмитрий Ревнюк решил не выезжать из Киева и однажды получил звонок от соседки с просьбой спасти кота.

Дмитрий с другом “варварским образом” вырезали дверь и спасли животное, просидевшее целую неделю под замком.

Кот обрадовался, полез обниматься, замурлыкал. Это вдохновило меня на дальнейшие действия, поэтому я опубликовал пост о бесплатном освобождении животных.

Многие откликнулись на это объявление. Тогда Дмитрий вместе с женой решил основать организацию, помогать которой согласилась его знакомая Мария Ерохина. Так появился ЗооПатруль.

Сейчас по Киеву работает около 13 патрулей.

— На старте мы получали около 100 запросов в день, а сейчас 800, — рассказывает главный координатор Зоопатруля Мария Ерохина.

Работа ЗооПатруля

В начале работники ЗооПатруля принимали заявки по телефону или смс. А потом создали гугл-форму, которую сейчас заполняют хозяева. К инициативе присоединились десятки волонтеров.

Кто-то работает в патрулях, а кто-то составляет таблицы, принимает звонки с горячей линии или отвечает на сообщения в социальных сетях.

Перед выездом всегда уточняем актуальность спасения.

— Многие спасают животных по нашим видео, в которых мы объясняем, как лучше спасти животное, — отмечает Мария.

В своих социальных сетях волонтеры показывают, как выкрутить или выбить дверную ячейку и накормить и напоить животное. Или как сделать дыру в стене для того, чтобы кот смог поесть.

ЗооПатруль сотрудничает с ветеринарами, которые консультируют волонтеров по вопросам здоровья спасенных животных.

Как освобождают животных

Есть три варианта спасения, на которые хозяева должны дать согласие.

Волонтеры просверливают в дверях или в стене небольшую дыру. Через нее насыпают корм, а через трубку наливают воду. Отверстие. Его делают либо в самой двери, либо в стене рядом. Таким образом животное может выйти из квартиры. Затем его передают соседям, родственникам или друзьям. Происходит только после видеосогласия владельца квартиры — это взлом дверей или самого замка.

— Мы заходим в квартиру, берем вещи животного: переноску, туалет корм. Затем закрываем квартиру, чтобы никто другой туда не попал, — говорит Мария.

Наиболее дефицитные вещи, которые нужны патрулям — корм и топливо. Волонтеры постоянно кормят животных, оставляют корм людям, которые за ними ухаживают, а также раздают еду приютам. А еще они ищут людей на передержку животных.

Нам нужны люди, которые могут поймать больших собак или кошек. Много запросов по частным домам.

Если вы оставили любимца запертым в квартире, вам нужно заполнить гугл-форму.

Оставьте свои контакты, опишите, в каких условиях покинули животное, и дайте разрешение на спасательные действия волонтерам. Если есть возможность, помогите найти временное убежище для своего любимца.

Тем, кому удается забрать животное с собой, нужно знать некоторые правила. Ранее мы рассказывали, как безопасно эвакуировать животное.