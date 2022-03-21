Четверолапый будет доволен: (не)очевидные советы для подготовки к переезду с животным

Как дети, так и домашние питомцы сейчас особенно нуждаются в твоем внимании и заботе. Уезжаешь из дома? Не забудь про животное!
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины дал советы, как безопасно эвакуировать любимца и что взять с собой в укрытие.
Во время пути постоянно держи собаку на поводке, а кошек и мелких животных в переносках. Поведение животных при скоплении людей или во время взрывов может быть непредсказуемым, поэтому наберись терпения.
Если ты едешь поездом по Украине, стоит иметь при себе ветпаспорт и переноску для животного. А если уезжаешь за границу, то узнай правила перевозки любимцев в конкретной стране.
Если все же животное осталось в квартире, ему можно помочь. Читай, как это сделать.