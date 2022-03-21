Четверолапый будет доволен: (не)очевидные советы для подготовки к переезду с животным

Как дети, так и домашние питомцы сейчас особенно нуждаются в твоем внимании и заботе. Уезжаешь из дома? Не забудь про животное!

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины дал советы, как безопасно эвакуировать любимца и что взять с собой в укрытие.

Подготовка к переезду

Сделай бирку со своими контактами и закрепи ее на ошейнике любимца.

Собери сумку с медикаментами, ветпаспортом, ошейником, едой и водой по меньшей мере на неделю, мисками, гигиеническими товарами (туалетом/памперсами, бумажными полотенцами, влажными салфетками, дезинфектором), игрушками.

Промаркируй переноску для животного.

В пути

Во время пути постоянно держи собаку на поводке, а кошек и мелких животных в переносках. Поведение животных при скоплении людей или во время взрывов может быть непредсказуемым, поэтому наберись терпения.

Если ты едешь поездом по Украине, стоит иметь при себе ветпаспорт и переноску для животного. А если уезжаешь за границу, то узнай правила перевозки любимцев в конкретной стране.

Если все же животное осталось в квартире, ему можно помочь. Читай, как это сделать.