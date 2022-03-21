Чотирилапий буде вдячний: (не)очевидні поради для підготовки до переїзду з тваринкою

Як діти, так і домашні улюбленці зараз особливо потребують твоєї уваги і турботи. Виїжджаєш з дому? Не забудь про тваринку!

Центр протидії дезінформації при РНБО України дав поради, як безпечно евакуювати її та що взяти з собою в укриття.

Підготовка до переїзду

Зроби бірку зі своїми контактами та закріпи її на ошийнику улюбленця.

Збери сумку з медикаментами, ветпаспортом, ошийником, їжею та водою щонайменше на тиждень, мисками, гігієнічними товарами (туалетом/пелюшками, паперовими рушниками, вологими серветками, дезінфектором), іграшками.

Промаркуй переноску для тварини.

У дорозі

Увесь час у дорозі тримай собак на повідку, а котів та дрібних тварин — у переносках. Поведінка тварин у скупченні людей або під час вибухів може бути непередбачуваною, тож наберися терпіння.

Якщо ти їдеш потягом Україною, то варто мати ветпаспорт і переноску для тварини. А якщо виїжджаєш за кордон, то дізнайся правила перевезення улюбленців у конкретній країні.

Якщо все-таки тварина залишилася сама у квартирі, їй можна допомогти. Читай, як це зробити.