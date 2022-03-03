Тварина залишилася сама в квартирі? Розповідаємо, хто може прийти на допомогу

Евакуація з великих міст часто призводить до того, що вдома на самоті залишаються домашні улюбленці: коти, собаки, гризуни та птахи. Чи є можливість врятувати таких тварин?

Так, є. У столиці допомагати чотирилапим і не тільки улюбленцям взявся волонтер Дмитро Ревнюк.

Ми зможемо оперативно під’їхати та визволити, — написав чоловік у власному Facebook.

Врятувати можна і чужих тварин, залишених наодинці у квартирах. Для цього пильним сусідам потрібно тільки заповнити спеціальну google-форму, в якій вказати місцезнаходження тварини, контактну особу (можна когось з сусідів або консьєржа) та можливість годувати тварину надалі.

У разі, якщо ви є власником покинутого улюбленця, у формі варто також вказати кількість залишеної для тварини їжі та води, куди відвезти тваринку після звільнення та дати дозвіл на отвір у стіні. Волонтери робитимуть отвір в стіні, щоб тваринка могла вилізти та поїсти.

Передати до зоопарку

Якщо ви в Одесі, тоді тваринку, яку немає з ким залишити, можна відвезти до місцевого зоопарку. У звіринці приймають плазунів, папуг, декоративних птахів, кроликів, хом’яків тощо.

Можливі й інші види тварин за попередньою домовленістю. Однак взяти на перетримку котів і собак у звіринці не зможуть.

Привозити тварин просять з кліткою та невеликим запасом корму. Гроші привозити не потрібно, кажуть в Одеському зоопарку.

Контактний телефон для одеситів — +380681404539 Ігор Біляков, директор зоопарку.

Віддати на перетримку

Чимало українців у тяжкій ситуації виявляють бажання допомогти тим, хто в біді. Тож шукай у соцмережах небайдужих, хто може взяти вашу тваринку до себе на перетримку.

Закликаємо українців дбати про власних тваринок і не залишати їх на самоті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вивезти тварин із зони бойових дій.