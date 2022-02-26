Залишаєте домівку? Потурбуйтеся про своїх тварин! — поради Нацполіції

Після російського повномасштабного наступу на Україну багатьом мирним жителям довелося виїхати з зони активних бойових дій в інші області.

Багато хто має домашніх улюбленців. У жодному разі не залишайте їх самих вдома, адже без вашої турботи вони не виживуть. Будьте відповідальними за тих, кого приручили.

Ось поради Національної поліції України, як врятувати тварин від небезпеки.

Візьміть із собою достатню кількість корму та переноску для домашнього улюбленця.

Наклейте на нашийник наліпку з вашими контактними даними.

За можливості віддайте тварину на деякий час знайомим, які можуть потурбуватися про неї.

Якщо у вас немає власного авто, попросіть друзів чи знайомих перевезти тварину у безпечне місце.

Подбайте про воду для тварини й туалет.

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