Что известно о Petsi? В Украине появилось приложение для поиска пропавших животных

Из-за войны одной из самых распространенных проблем стали потерявшиеся домашние питомцы. Если вы нашли или потеряли животное, мы расскажем, что делать дальше.

Приложение Petsi

Это украинское приложение, в котором можно разместить информацию о потерянных и найденных домашних любимцах во время войны. О его запуске сообщила волонтерская организация по защите прав животных UAnimals.

Тот, кто увидит потерянное животное, может через приложение отправить фото и информацию о нем. И помочь ему найти своего хозяина.

Совместными силами мы сможем спасти максимум жизней! — убеждены авторы приложения.

Загрузить приложение можно уже в Play Market и AppStore.

А мы напомним, что в столице волонтеры создали ЗооПатруль, который спасает брошенных в пустых домах животных.

За три недели волонтеры спасли уже более 200 животных, а еще 500 любимцев удалось освободить простым людям, которые посмотрели видеоинструкции в социальных сетях ЗооПатруля. Узнать больше об истории человечности и любви к четверолапым можно по ссылке.