Как спустить воздух из батареи: способы сделать все легко и самостоятельно

Отопительный сезон уже скоро начнется. Однако часто хозяева домов сталкиваются с проблемой ненадлежащей работы своих батарей: они либо шумят, либо слабо прогревают дом.
Причиной такой неисправности может стать воздух в батареях. Как спустить воздух из батареи самостоятельно, рассказываем дальше.
Как спустить воздух из батареи
Для начала следует убедиться, что котел с последующей подачей воды в радиатор и обратно выключен. После этого можно переходить к спуску воздуха из батареи.
Для выпуска воздуха из батареи используй посуду, в которую можно собирать воду из батареи.
- Специальным ключом открой спусковик воздуха в радиаторе (батарее) и открой оборотную подачу воды. Медленно откручивай спусковик, пока не услышишь характерный звук спускания воздуха.
- Затем закрой спусковик воздуха на батарее.
- Открой подачу и обратную воду.
Как спустить воздух с чугунных батарей
Развоздушивание системы отопления не так уж сложна и страшна задача, как сначала может казаться.
Прежде всего, нужно подготовить инструменты: специальный ключ для клапанов или плоская отвертка, полотенца или тряпки и емкость для воды. Далее остается только следовать инструкциям.
Как спустить воздух:
- На конце батареи сверху найди клапан или вентиль для спуска воздуха.
- Поверни его против часовой стрелки с помощью ключа или отвертки.
- Подставь под клапан емкость. Сначала из клапана может уходить воздух с шипением, а затем начнет течь вода. Ее нужно собрать в емкость, чтобы не испортить пол.
- Когда из батареи начнет уходить ровный поток воды без воздушных пузырьков, осторожно закрой клапан. Для этого его нужно повернуть по часовой стрелке.
