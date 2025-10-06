Как спустить воздух из батареи: способы сделать все легко и самостоятельно

Отопительный сезон уже скоро начнется. Однако часто хозяева домов сталкиваются с проблемой ненадлежащей работы своих батарей: они либо шумят, либо слабо прогревают дом.

Причиной такой неисправности может стать воздух в батареях. Как спустить воздух из батареи самостоятельно, рассказываем дальше.

Как спустить воздух из батареи

Для начала следует убедиться, что котел с последующей подачей воды в радиатор и обратно выключен. После этого можно переходить к спуску воздуха из батареи.

Для выпуска воздуха из батареи используй посуду, в которую можно собирать воду из батареи.

Специальным ключом открой спусковик воздуха в радиаторе (батарее) и открой оборотную подачу воды. Медленно откручивай спусковик, пока не услышишь характерный звук спускания воздуха.

Затем закрой спусковик воздуха на батарее.

Открой подачу и обратную воду.

Как спустить воздух с чугунных батарей

Развоздушивание системы отопления не так уж сложна и страшна задача, как сначала может казаться.

Прежде всего, нужно подготовить инструменты: специальный ключ для клапанов или плоская отвертка, полотенца или тряпки и емкость для воды. Далее остается только следовать инструкциям.

Как спустить воздух:

На конце батареи сверху найди клапан или вентиль для спуска воздуха. Поверни его против часовой стрелки с помощью ключа или отвертки. Подставь под клапан емкость. Сначала из клапана может уходить воздух с шипением, а затем начнет течь вода. Ее нужно собрать в емкость, чтобы не испортить пол. Когда из батареи начнет уходить ровный поток воды без воздушных пузырьков, осторожно закрой клапан. Для этого его нужно повернуть по часовой стрелке.

