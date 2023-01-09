Мой эффективно: как убрать всю грязь из самых глубоких мест батареи

Батарея, как электрическая, так и чугунная, требует ухода и качественной очистки снаружи и внутри. Ведь так она будет лучше работать, а пыль, собиравшаяся там годами, не будет отравлять воздух.

Наверное, к каждому приходили мысли, что время вычистить батарею пришло. Но как это сделать, чтобы не обжечься и не потратить целый день и годовой запас фантазии?

Мы подготовили для тебя простую пошаговую инструкцию, как вычистить батарею от пыли и грязи не только снаружи, но и внутри, чтобы убрать всю грязь из самых глубоких мест без лишних усилий.

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Зачем чистить батареи

Маленькие пылинки, на первый взгляд, ничем не могут навредить. На самом деле, это не так. Пыль может привести к поломке устройств, ухудшать их работу, отравлять воздух и т.д.

“Как она может навредить батарее?” — спросишь ты.

Когда на батарее накапливается пыль, электрическим аналогам приходится использовать больше энергии, чтобы сохранить тепло в помещении.

От этого напрямую зависит стоимость обогрева, ведь прибор потребляет больше энергии. Также это может привести к перегреву деталей и их поломке.

Пыль, которая греется в любой батарее, может подгорать от высоких температур. Это не лучшим образом сказывается на качестве воздуха в помещении. Кроме того, от такой работы воздух может быть пересушен.

Как почистить батарею

Для того чтобы эффективно почистить батарею, стоит вооружиться преданными помощниками любой уборки. Прежде чем идти на батарею с уборкой, подготовь:

салфетку из микрофибры;

пылесос;

щетку с длинной ручкой;

моющее средство для посуды.

Пошаговая инструкция: вычищаем батарею от пыли и грязи

Выключи батарею и дай ей полностью остыть. Начни с очистки пылесосом стен и пола у батареи, чтобы избавиться от пыли и мусора. Используй щетку или салфетку из микрофибры и длинную палку, чтобы вычистить внутреннюю и наружную часть ребер батареи и другие маленькие закрытые участки. Для удаления мусора, прилипшего внутри батареи, используй щетку, смоченную водой. Если такой нет, можно воспользоваться старой зубной щеткой. Пятна на батарее можно убрать губкой или тканью из микрофибры, смоченной в растворе из теплой воды и моющего средства. На финальном этапе протри батарею тканью, слегка увлажненной водой, и дай ей высохнуть. Всю оставшуюся грязь снова собери пылесосом.

Кроме пыли внутри батарей, в помещении может быть еще много мест, к которым ты никак не можешь решиться подойти, потому что не знаешь, чем и как их вычистить.

Мы рассказали о действенных методах, проверенных временем, которые помогут убрать ржавчину.

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