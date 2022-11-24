Как убрать ржавчину с металла: способы, проверенные временем

Плями сіро-бурого кольору окислюють метал під впливом повітря та води. Якщо ви вже втомилися боротися з іржею, потрібно прибрати або сповільнити розвиток плям раз і назавжди.

Як прибрати іржу з металу — читай у матеріалі.

Як прибрати іржу з металу оцтом

Для того щоб прибрати плями, підійде будь-який оцет. Адже смак тут не має особливої ​​ролі, головне — кислота, яка роз’їдає іржу за лічені хвилини.

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Іржаві предмети посуду або інструменти перед обробкою оцтом бажано протерти серветкою.

Занур їх у невеликий залізний таз і налий в нього оцет. Тримай інструменти у розчині цілий день. Після цього дістань (за допомогою гумових рукавичок) та промий під холодною водою.

Як прибрати іржу з металу оцтом: чистимо великі предмети

Великі металеві предмети перед тим, як чистити, протри паперовими серветками. Після цього змасти місця, які проржавіли, великою кількістю оцту. Залиш настоятися на кілька годин. Пройдися щіткою по металу. Якщо річ із металу стоїть на видному місці, то краще протирати її звичайним оцтом, а не жовтим (адже після цього можуть з’являтися кольорові плями). Щоб зберегти очищену поверхню від дії кисню, покрий її фарбою.

Як прибрати іржу з металу лимонною кислотою

Чудо-порошок лимонна кислота — незамінна помічниця для кожної господині.

Її можна знайти в будь-якому магазині з продуктами або хімією для дому.

Вона видаляє іржу і при цьому не розчиняє залізо. Щоб повністю очистити метал, виконай запропоновану процедуру двічі поспіль.

Для початку промий металеві деталі милом.

Налий у чашку, яку не шкода, теплу воду.

Розчини в ній кислоту (100 г на чашку).

Замочи предмети в цій рідині на цілий день.

Після виконаної роботи вилий розчин і протри предмети паперовим рушником.

Як прибрати іржу з металу харчовою содою

Якщо на металевих виробах ти помітив(-ла) легку корозію, можна забрати її за допомогою звичайної соди. Це — не найшвидший, але справді дієвий метод.

Для цього візьми соду і змішай з водою (суміш має вийти густою).

Нанеси на поверхню, де утворилася іржа, і потримай півгодини.

Для того щоб очистити залишки, візьми алюмінієву фольгу або щітку та протри деталі.

Як прибрати іржу з металу засобом для чищення унітазів

Гель або порошок акуратно нанеси на забруднені та іржаві ділянки.

Роби це в рукавичках, щоби не пошкодити шкіру.

Після цього натри металеву поверхню ганчіркою із засобом для чищення унітазів, доки не видалиться окис.

Після того, як руді плями зникнуть, промий водою.

Раніше ми розповідали, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах.

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