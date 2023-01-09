Мий ефективно: як прибрати весь бруд із найглибших закутків батареї

Батарея, як електрична, так і чугунна, потребує догляду та якісного очищення ззовні та всередині. Адже так вона краще працюватиме, а пил, який збирався там роками, не отруюватиме повітря.

Напевно, до кожного приходили думки, що час вичистити батарею настав. Та як це зробити, щоб не обпектися та не витратити цілий день і річний запас фантазії?

Ми підготували для тебе просту покрокову інструкцію, як вичистити батарею від пилу та бруду не тільки ззовні, а й всередині, щоб прибрати весь бруд із найглибших закутків без зайвих зусиль.

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Для чого чистити батареї

Маленькі пилинки, на перший погляд, нічим не можуть зашкодити. Насправді це не так. Пил може виводити з ладу пристрої, погіршувати їхню роботу, отруювати повітря тощо.

“Як він може зашкодити батареї?”, — запитаєш ти.

Коли на батареї накопичується пил, електричним батареям доводиться використовувати більше енергії, щоб зберегти тепло у приміщенні.

Від цього прямо залежить вартість обігріву, адже прилад споживає більше енергії. Також це може призвести до перегрівання деталей та їх поломки.

Пил, який гріється в будь-якій батареї, може підгоряти від високих температур. Це негативно впливає на якість повітря у приміщенні. Крім того, від такої роботи повітря може бути пересушеним.

Як почистити батарею

Для того, щоб ефективно почистити батарею, варто озброїтися відданими помічниками будь-якого прибирання. Перш ніж іти на батарею з прибиранням, підготуй:

серветку з мікрофібри;

пилотяг;

щітку з довгою ручкою;

мийний засіб для посуду.

Покрова інструкція: вичищаємо батарею від пилу та бруду

Вимкни батарею та дай їй повністю охолонути. Почни з очищення пилотягом стін та підлоги біля батареї, щоб позбутися пилу та сміття. Використай щітку або серветку з мікрофібри та довгу палицю, щоб вичистити внутрішню та зовнішню частину ребер батареї та інші маленькі закриті ділянки. Щоб видалити сміття, яке прилипло всередині батареї, використай щітку, змочену водою. Якщо її немає, можна скористатися старою зубною щіткою. Плями на батареї можна прибрати губкою або тканиною з мікрофібри, змоченою в розчині з теплої води та мийного засобу. На фінальному етапі протри батарею тканиною, злегка зволоженою водою, та дай їй висохнути. Весь залишковий бруд знову збери пилотягом.

Крім пилу всередині батарей, у помешканні може бути ще багато місць, до яких ти ніяк не наважишся підійти, бо не знаєш, чим і як їх вичистити. Ми розповіли про дієві методи, перевірені часом, які допоможуть прибрати іржу.

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