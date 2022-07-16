Економія

Потурбуйся про енергоефективність своєї оселі — коли варто замінити батареї та на що звернути увагу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Липня 2022, 09:30
Як поміняти батарею у квартирі - навіщо і коли потрібно міняти теплові батареї
Фото: Unsplash

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