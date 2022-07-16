Потурбуйся про енергоефективність своєї оселі — коли варто замінити батареї та на що звернути увагу

Росія прицільно знищує українські ТЕС та шантажує нас і Європу своїм газом. Через це до опалювального сезону 2022-23 українцям потрібно ретельно підготуватись та потурбуватись про енергоефективність свого дому.

Це не тільки допоможе не мерзнути взимку, але й суттєво зекономить сімейний бюджет. Читай, навіщо міняти батареї в будинку та як обрати якісні.

Коли потрібно замінити батареї

У багатьох українців вдома досі стоять радянські чавунні батареї, які не дуже ефективні. Тож зараз саме час замінити їх на нові та надійніші.

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Відкладати цю справу на потім не варто, адже правильно організувати систему опалення — завдання не з простих. Перед тим, як починати демонтаж старих батарей, треба врахувати велику кількість нюансів.

Наприклад, тепловіддача батарей залежить від матеріалу, з якого вони зроблені.

Радіатори бувають:

алюмінієві;

чавунні;

сталеві;

біметалеві.

Ми розповімо про переваги та недоліки кожного типу.

Радіатори з алюмінію — плюси та мінуси

Переваги батарей з алюмінію:

гарна тепловіддача;

приємний зовнішній вигляд;

невелика вага;

просте встановлення;

підходять для закритої автономної системи опалення.

Недоліки батарей з алюмінію:

потреба у спеціальних газовідвідних пробках, адже при контакті з гарячою водою алюміній сприяє збільшенню газовиділення;

схильні до окислення.

Чавунні батареї — плюси та мінуси

Переваги батарей з чавуну:

невибагливість;

стійкість до агресивного внутрішнього та зовнішнього середовища;

стійкість до перепаду тиску та температур;

низька ціна;

підходять для встановлення в будівлях, підключених до центральної обігрівальної системи.

Недоліки батарей з чавуну:

невисока тепловіддача у порівнянні з іншими типами;

застарілий тип.

Сталеві батареї — плюси та мінуси

Переваги батарей зі сталі:

невисока ціна;

відмінна тепловіддача;

стійкість до корозії;

мала теплова інерція, завдяки чому легше підтримувати температуру на великих площах помешкання;

добре підходять для заміських будинків з автономною системою.

Недоліки батарей зі сталі:

сприйнятливість до зливу теплоносія;

чутливість до корозії.

Біметалеві радіатори — плюси та мінуси

Переваги батарей з біметалу:

висока тепловіддача;

легка вага;

показова стійкість до корозії;

гарний зовнішній вигляд.

Недоліки батарей з біметалу:

недешевий тип.

Як правильно замінити батареї у квартирі

Перед тим, як остаточно обрати радіатор, потрібно дізнатись характеристики системи опалення свого будинку. Для цього звернись до компанії, яка обслуговує твою багатоповерхівку.

Важливо знати, з яким тиском і температурою подається тепло в будинок. Краще також запитати фахівців, яку питому потужність повинна мати батарея на квадратний метр квартири.

Чому це необхідно? Відповідь проста — від цього залежить ефективність роботи радіатора, а також температура у твоїй та сусідніх квартирах.

Розуміючи, як працює система опалення у твоєму будинку, можна обирати тип та модель радіатора. Адже різні види батарей розраховані на різні рівні тиску.

Що потрібно для заміни радіатора

Якщо ти живеш у багатоквартирному будинку з центральною тепловою системою, то найкраще це робити в теплий сезон, коли приміщення не опалюються.

Адже для заміни радіатора потрібно на деякий час відключити весь стояк від обігріву. Це означає, що інші квартири залишаться без опалення.

Утім якщо дуже треба зробити це взимку, то перед заміненням батареї доведеться звертатись до житлово-експлуатаційної організації з проханням дозволу перекрити подачу тепла в загальнобудинкову систему.

Після цього потрібно дочекатись, поки зі стояка зіллють воду, і тільки тоді починати демонтаж старих радіаторів.

Замінити батареї можна й самому. Але тільки в тому випадку, якщо ти вмієш це правильно робити. Інакше краще найняти спеціаліста, який розбирається у цій справі.

Заміна старих радіаторів на нові — лише частина того, що потрібно зробити заради підвищення енергоефективності твоєї оселі. Читай більше, як комфортно пережити опалювальний сезон 2022-23.

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